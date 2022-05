Per un weekend fuori dal ritmo caotico di Milano, ecco dei posti vicino il capoluogo lombardo da visitare e che non vi sembreranno reali

Milan l’è un gran Milan, si dice solitamente riferendosi alla grandiosità del capoluogo lombardo. Ma è nei dintorni che troverete qualcosa di unico: infatti vicino Milano ci sono dei posti davvero incredibili. Posti che per natura, storia e particolari vicissitudini sembrano usciti da una fiaba.

Tutti sanno che Milano è la capitale della moda e del design, sede della Borsa Italiana, è un polo finanziario famoso anche per i ristoranti e i negozi esclusivi. La città è visitata ogni giorno da migliaia di turisti che non vedono l’ora di entrare o semplicemente farsi una foto fuori al Duomo dallo stile gotico, o al convento di Santa Maria delle Grazie, che ospita l’affresco “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, o in altri luoghi altrettanto magici.

Non tutti però amano lo stile caotico che definisce Milano, e preferiscono defilarsi nei dintorni dove passeggiare tranquillamente nella natura e nella tranquillità. Ebbene vicino Milano ci sono 3 posti così belli che non solo regalano serenità e tranquillità, ma sono così particolari che non sembrano veri, ma usciti da una favola.

I 3 posti vicino Milano da vedere assolutamente

I dintorni di Milano sono ricchissimi di bellezze da vedere. Abbazie, meraviglie naturali e borghi incantevoli. Poi a poca distanza d’auto potete raggiungere il lago di Como, di Garda e raggiungere le Alpi e le vallate. Insomma, il da fare non manca.

Ma se volete qualcosa di unico e che vi tolga il fiato, se volete visitare dei posti incredibili che non vi sembreranno nemmeno reali, ce ne sono 3 luoghi vicino Milano davvero unici. Per una gita di un giorno da ricordare ecco i 3 posti vicino Milano che dovete assolutamente vedere.

Consonno, il borgo abbandonato

Consonno viene chiamata anche “La città fantasma” perché a metà del ‘900 ha subito un processo grave di spopolazione. L’abbandono della città viene sopperito dall’acquisizione di Consonno nel 1962 da parte del conte Mario Bagno, per farne una città dei balocchi. Il conte infatti per costruire la sua opera di bonifica rase al suolo la città e fece costruire bar, alberghi, residence, gallerie commerciali, locali da ballo e giardini con giochi d’acqua.

Quell’artificio funzionò alla grande per qualche anno, ma poi, complice una frana, nel 1976 la città cadde in rovina. Le nuove opere architettoniche intaccarono però in poco tempo l’equilibrio idrogeologico del territorio, che iniziò a franare e dopo 14 anni. La cittadina lombarda però ha ospitato molti personaggi famosi dello spettacolo come i Dik Dik o Pippo Baudo, ma questo non bastò per farla ricadere definitivamente in abbandono.

Visitare Consonno significa diventare extraterrestri nel proprio pianeta, perché si ha la possibilità di vedere opere del passato rimaste quasi identiche a com’erano. Proprio fra i boschi della Brianza ci sono molte grandi opere edili abbandonate che riportano all’idea di progresso dell’Italia del boom economico. Negli anni sono stati tanti i progetti di recupero, ma nessuno si è mai concretizzato e oggi Consonno continua nella sua deriva.

Trezzo sull’Adda, il borgo vicino Milano dove il tempo si è fermato

Della cittadina di Trezzo sull’Adda la prima cosa da vedere è assolutamente il simbolo della città: il castello. Costruito nel 12esimo secolo è stato il palco dove si sono succede varie battaglie alla ricerca di un famigerato tesoro che si nasconde tra le mura del castello, ma di cui nessuno ha mai trovato traccia.

Il castello rispecchia sulle acque del fiume Adda e alla sue spalle si possono ammirare le colline di Bergamo. All’interno del castello c’è il Museo longobardo in cui si possono ammirare importanti ritrovamenti archeologici del 20esimo secolo tra cui la tomba del gigante.

Oltre al tesoro del castello di Trezzo c’è un’altra leggenda che circonda il luogo ed è quella che in determinate occasioni si veda il fantasma della figlia di Bernabò Visconti, colui che fece costruire il castello. La ragazza fu uccisa a causa di un amore proibito con uno stalliere.

Anche attorno al Signore di Bergamo ci sono storie circa delle sue apparizioni e del suo carattere violento. Si vocifera che le ossa rinvenute nei sotterranei del castello sarebbero appartenute alle giovani vittime uccise dopo che avevano soddisfatto i suoi piaceri. Si narra infatti che Bernabò le avrebbe fatte precipitare in un pozzo alle cui pareti erano sistemate delle lame, per eliminare definitivamente le prove dei suoi vizi carnali.

La Val Verzasca: le Maldive di Milano, uno dei posti più belli da vedere

Per coloro invece che cercano un posto vicino Milano dove rilassarsi e fare magari un tuffo in estate consigliamo la Val Verzasca, bagnata dall’omonimo fiume verde smeraldo, e situata nel comune di Locarno nel Canton Ticino, Svizzera. Da Milano sono circa 2 ore di macchina, ma l’attesa ne varrà la pena. Un posto dai colori straordinari e dalla piccola spiaggia incantevole ribattezzata le Maldive di Milano.

In particolare vi farà sognare il romantico paese di Lavertezzo, con le sue numerose case tipiche in pietra, è quasi un paese ticinese da cartolina. Da visitare c’è certamente la settecentesca chiesa parrocchiale della Madonna degli Angeli, l’unica chiesa barocca della valle.

Mentre se siete alla ricerca di un luogo dove mangiare, che sia un ristorante stellato o una taverna che ricrea la tradizione a tavola, resterete ammaliati dalla bontà dei suoi piatti tipici, tra cui ovviamente la carne.

Vicino Milano potrete quindi visitare dei posti bellissimi e unici, particolari e che vi faranno sentire dentro una fiaba.