Per l’estate ed ecco le migliori idee sui posti dove andare in Italia se sei giovane e single e hai voglia di divertirti.

Se hai tanta energia, una voglia matta di divertirti, vuoi fare l’alba o quasi ogni sera e goderti il mare, bello, solo dal pomeriggio – la mattina si dorme! – ci sono 5 località di mare in Italia perfette dove andare quest’estate.

Queste 5 località di mare in Italia sono il paradiso dei giovani e dei single. Quindi se non rientri in almeno una di queste due categorie è meglio dirigersi altrove. Qui la musica è ad alto volume e si balla sulla spiaggia, si cerca l’anima gemella- che sia per una sera o per tutta la vacanza! – e ci si diverte il più possibile. Ecco dunque i 5 posti di mare dove andare in Italia se sei giovane e single!

Dove andare in Italia se sei giovane e single

Regola d’oro di un gruppo di amici o amiche in partenza per le vacanze è stare lontano dalle località da famiglia o troppo romantiche. L’ideale per una vacanza da giovani e single è un posto che offra locali, divertimenti e soprattutto che sia pieno di altri giovani e single!

In Italia ci sono diversi posti dove andare: da Panarea isola dei Vip, San Teodoro, a Gallipoli perfetta per gli studenti, passando per Rimini, ce n’è per tutte le tasche. Ecco un articolo che va oltre le tradizionali mete del divertimento in Europa, ma ti porta a conoscere mete in Italia per cuori avventurosi.

Rimini

Gallipoli

San Teodoro

Panarea

Pescara

Rimini, la patria del divertimento in Italia

Se siete convinti che il divertimento è single, ecco i posti in Italia dove vivere una vacanza di piacere e lasciarsi andare alla movida più frenata. Dalla Riviera Romagnola alla pazza vita notturna salentina ecco i posti dove vivere una vacanza indimenticabile.

Regina indiscussa delle notti estive italiane è la Riviera Romagnola e ovviamente Rimini dove ogni anno tornano centinaia di turisti per godere delle migliori feste italiane e tra le più ricercate in Europa. In estate la riviera si trasforma in un paese dei balocchi dove annoiarsi è impossibile. Dopo il tramonto Rimini si veste di fantastiche luci e musiche degli infiniti locali per tutti i gusti e tutte le età, soprattutto per i più giovani.

Il “Cocoricò” è solo uno dei nomi delle discoteche più famose del centro riminese, locale simbolo della musica techno fin dagli anni novanta, si trova sulle colline della località romagnola. A venti minuti di macchina dalla ricercata Rimini invece è consigliata anche Riccione, dove il “Peter pan” ti farà ballare tutta la notte. Ad accoglierti c’è un’enorme discoteca che offre diverse sale, luci colorate e proiezioni, per eventi con dj set e musica diversa per ogni sala. Il prezzo d’ingresso si aggira da 15 a 25 euro, mentre sono disponibili le navette ti accompagneranno all’entrata del posto.

Gallipoli, l’Ibiza italiana

La costa salentina è un altro paradiso di cui tutti vorrebbero e dovrebbero godere, posto perfetto per trascorre una vacanza in libertà e senza freni. A conquistarti ci sarà il mare cristallino che le ha regalato l’appellativo di “Perla dello Ionio“ e cibo gustoso.

Tra i posti consigliati c’è sicuramente tutta la riviera salentina ma soprattutto Gallipoli che negli ultimi anni, è diventata meta fissa per i giovani di tutta Italia. La fascia di età è varia e può accontentare dai più giovani ai meno giovani e chiunque ha piacere di trascorrere le notti a ballare fino all’alba sorseggiando un buon drink.

La spiaggia più consigliata e famosa è quella del “Samsara Beach”, che durante l’estate diventa una vera e propria serata itinerante che fa ballare molte spiagge d’Italia. In questo posto ci sono molti villaggi frequentati soprattutto da ragazzi, ed è consigliata la discoteca “Le Cave”, con musica elettronica. La struttura che sorge sui resti di una antica cava naturale dismessa e ha una capienza di 3000 persone, dove si può prenotare anche il super privè e godere di un tavolo super riservato dove ballare distaccato dalla folla della pista.

Quanto costa divertirsi a Gallipoli? La risposta è: dipende! Sappi che i prezzi dei biglietti possono partire dai 10-15 € per arrivare anche fino a 25-30 € se la serata ospita artisti live.

San Teodoro, paradiso sardo dei giovani

Su un motore di ricerca di recensioni un utente scrive: “Ho assistito a una cena con spettacolo nel mese di settembre in cui i locali purtroppo erano già stati chiusi quindi ho potuto solo mangiare e ascoltare musica dal vivo. L’atmosfera è stata incredibile”. Questo lo puoi ritrovare in Via Toscana 1, nella magica “Il buddha”, la discoteca più ricercata di San Teodoro, tra le magiche atmosfere della Sardegna.

Per chi invece avesse voglia della vita sfrenata e cercasse un posto in Italia per single, consigliamo il “Just Cavalli”, a Porto Cervo. Guidando non più di un’oretta potrete godere delle bellezze sfrenate del “Billionaire dell’imprenditore Flavio Briatore a Porto Cervo. La città ti porterà nelle feste più esclusive e con una vista niente male!

Panarea, tra i posti in Italia perfetti per giovani single

Panarea viene definito con la perla delle Isole Eolie, è la più piccola dell’arcipelago, ma attira ogni anno migliaia di giovani turisti turisti in cerca di bel mare e soprattutto di divertimento e vita notturna. Le serate a Panarea si svolgono nei localini sul mare, caratteristici del posto. L’isola ideale per chi è in cerca di nuove avventure estive.

Pescara: i locali notturni più esclusivi in città e dintorni

Chi ha visto Pescara di notte sa che è il posto migliore in Abruzzo dove passare intere serate all’insegna del divertimento più sfrenato. Le strade del centro storico di notte diventano una discoteca a cielo aperto, soprattutto d’estate, quando i locali iniziano a mettere la musica e tutti si riversano in strada per goderne.

Un locale consigliato nel centro storico è sicuramente Zanardi Pub, al centro della via Manthoné potrete godere di bella musica, buoni cocktail e molti ragazzi e ragazze con cui fare amicizia! Da molti infatti è conosciuta per essere la città universitaria per eccellenza del centro Italia, vantando una vita notturna vivace, non solo in estate ma anche in inverno.

Il piatto tipico dell’Abruzzo e di Pescara sono gli arrosticini, che potrete gustare ovunque andrete, consigliato con un vino rosso della casa. E sono il pasto perfetto anche di mezzanotte prima di entrare in discoteca!

Siete pronti a fare le valigie? Chiamate i vostri amici e partite: queste sono le località di mare perfette dove andare se si è giovani e single in Italia.!