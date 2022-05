Imperdibili Nuove rotte Ryanair in offerta per l’estate: vola in Marocco a soli 5 euro! Tutte le occasioni da non perdere.

Continuano a moltiplicarsi le offerte di voli low cost per l’estate, tra nuovi collegamenti e promozioni con super sconti. La compagnia aerea irlandese Ryanair è tra le più agguerrite su questo fronte, con sempre nuove e interessanti promozioni.

In vista dell’estate, Ryanair sta incrementando in misura importante i collegamenti per le località di vacanza. Tanti nuovi voli stanno per partire dagli aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea, tra nuove rotte e frequenze settimanali in crescita.

Vi abbiamo già segnalato le numerose nuove rotte di Ryanair che partiranno questa estate dall’aeroporto siciliano di Trapani Birgi. Alle 9 nuove destinazioni che vi abbiamo già segnalato, la compagnia low cost ne ha aggiunte altre, per un totale di 14 nuove rotte da Trapani. Lo scalo siciliano sarà collegato con gli aeroporti di Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Düsseldorf, Londra, Manchester, Siviglia, Tolosa, Riga e Varsavia, in Europa, e a quelli di Roma, Torino e Venezia, in Italia.

Un aumento di collegamenti che si accompagna ad allettanti offerte di sconti sui voli. Non c’è solo Trapani. Per l’estate, nuove rotte stanno per partire anche dall’aeroporto di Bologna, anche qui con offerte imperdibili, come quella per volare in Marocco a soli 5 euro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nuove rotte Ryanair in offerta: vola in Marocco a soli 5 euro

Volare a soli 5 euro verso il Marocco e le sue spiagge e città storiche sembra un sogno impossibile, eppure è realtà. Una realtà resa possibile grazie alle nuove offerte di voli super low cost lanciate da Ryanair per promuovere le sue nuove rotte estive.

Nello specifico, la promozione interessa i nuovi voli in partenza per l’estate dagli aeroporti di Bologna e Trapani, con tante occasioni per viaggiare in Europa e nei Paesi limitrofi, verso mete di mare o città.

I voli in offerta si possono prenotare fino al 26 maggio prossimo e sono per viaggiare subito e per tutta l’estate e inizio autunno, fino al 31 ottobre 2022, termine della stagione estiva aerea. Come sempre, voli e tariffe sono soggetti a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair. Scopriamo i voli in offerta, da acquistare subito.

Dall’aeroporto di Bologna sono in offerta fantastici voli a soli 5 euro per Agadir e Fez in Marocco. La prima è una città balneare affacciata sull’Oceano Atlantico, con grandi spiagge. La seconda, situata nell’entroterra settentrionale, è considerata la capitale culturale del Marocco, con importanti edifici storici e monumenti.

Altre offerte imperdibili da Bologna sono i voli a 7,99 euro per Norimberga, a 9,99 euro per Santiago de Compostela e Saragozza.

Segnaliamo, poi, i voli low cost in offerta da Trapani, tra le tante nuove rotte estive in partenza dall’aeroporto. In particolare, i voli a 4,99 euro diretti a Londra (Stansted) e Venezia Marco Polo (dove Ryanair ha aperto una nuova base). Altri voli a 7,99 euro per Billund e Roma Fiumicino. Poi, i voli a 9,99 euro per Bordeaux e Torino. Infine, altri voli a 12,99 euro per Bruxelles (Charleroi), a 16,99 euro per Bratislava, a 20,49 euro per Tolosa e a 20,99 euro per Siviglia.