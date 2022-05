Se non sapete dove andare quest’estate 2022, ecco la città italiana che vi farà divertire e portare a casa un’esperienza unica!

Dove andare in vacanza nell’estate 2022? L’Italia offre spiagge meravigliose, montagne spettacolari, borghi incantevoli e città bellissime. Ma se volete un posto in cui trovare tutto ciò e spendere poco, l’avete trovato: è Pescara.

La città abruzzese è affacciata sul mare Adriatico, è ben collegata, offre belle spiagge, una pineta dove passeggiare, ottimi servizi turistici e tutte le comodità di una grande città. E poi soprattutto costa poco. Rispetto a tante altre località Pescara ha infatti prezzi decisamente abbordabili. Tutto ciò la rende la meta ideale dove andare nell’estate 2022.

Dove andare nell’estate 2022: a Pescara

L’Abruzzo è una regione ricchissima di luoghi da visitare, eppure viene spesso erroneamente sottovalutata. Ci sono invece ottime ragioni per scegliere questa regione per le proprie vacanze. E se siete più amanti del mare che della montagna non abbiate dubbi e andate a Pescara.

Per l’estate la regina è infatti Pescara, dove godersi un po’ di relax, cultura, ma anche tanto divertimento. La città ha infatti davvero tutto e accontenta chiunque. Giovani e anziani, single e famiglie, tutti troveranno il proprio posto ideale a Pescara. Ecco 5 buoni motivi per andare a Pescara nell’estate

Pescara è economica.

Pescara ha un ottimo clima.

E’ la città ideale per gli amanti della bici.

Offre tanto da vedere nei dintorni.

Divertimenti per tutti

Pescara per una vacanza low cost

Nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, i prezzi si sono mantenuti anche per l’estate 2022 nella norma, senza eccessivi rincari. E rispetto ad altre località si trovano soluzioni ottime a prezzi davvero vantaggiosi.

La terza città in Italia per il clima

Non è una novità del 2022, ma è bene ricordarlo visto che la prossima estate sarà bollente. A Pescara le temperature grazie alla brezza marina non sono mai troppo alte.

Natura e bici: Pescara è l’ideale

Nonostante sia una città e quindi con tutti i problemi che ne derivano Pescara offre tantissimo spazio alle biciclette. E soprattutto vanta la Ciclovia Adriatica: 60 km fino a Martinscuro quasi tutti su ciclabile. Potrete quindi muovervi in bici per raggiungere altre località di mare comodamente su due ruote e ammirando il paesaggio circostante.

Vicino Pescara c’è tanto da vedere

Se avete la macchina potrete fare tantissime escursioni e gite nei dintorni di Pescara, ma anche con i pullman di linea o in bici se siete allenati. Nei dintorni infatti di Pescara c’è moltissimo da vedere. Trabocchi sul mare dove mangiare ottimo pesce, spiagge selvagge da visitare e borghi incantevoli da vedere. E 40 minuti d’auto ci sono le montagne che vi aspettano.

Divertimento per tutti

In estate il lungomare di Pescara si riempie di giovani. E in effetti pur non essendo Rimini o Riccione i divertimenti a Pescara non mancano, specie in estate. Offre poi servizi per le famiglie con spiagge attrezzate per i più piccoli. Anche le persone anziane si troveranno bene grazie ai servizi e alla sicurezza delle comodità cittadine.