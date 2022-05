Con i voti del pubblico l’Ucraina vince l’Eurovision 2022: dove si svolgerà la gara nel 2023? Cosa bisogna sapere.

Un vero e proprio plebiscito da tutta Europa, e non solo, ha decretato la schiacciante vittoria della Kalush Orchestra, il gruppo che concorreva per l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Un successo interamente decretato dal pubblico, che con il televoto ha permesso alla band ucraina di balzare al primo posto della classifica. Scalzando il primato del concorrente del Regno Unito, Sam Ryder con il brano “Space Man“.

Un po’ la canzone “Stefania“, un po’ la simpatia per i componenti della Kalush Orchestra, ma soprattutto la vicinanza al popolo ucraino hanno fatto vincere l’Ucraina per la terza volta in diciotto anni. Ora rimane la questione, non indifferente, della sede della gara canora per il prossimo anno. L’Ucraina è devastata dalla guerra ed è molto difficile che si riprenderà per tempo.

L’Ucraina vince l’Eurovision 2022: dove si svolgerà la gara nel 2023?

Una grande gioia e un momento di sollievo dal dramma della guerra per l’Ucraina e tutti gli ucraini con la vittoria di ieri sera all’Eurovision 2022. Al Pala Olimpico di Torino il televoto espresso dal pubblico, con gli sms o via app, ha ribaltato il voto frammentato delle giurie di esperti dei vari Paesi, che fino a quel momento avevano premiato Regno Unito, Svezia, Spagna, seguiti appunto da Ucraina e Portogallo. Indietro Mahmood e Balnco con “Brividi“.

Al televoto, l’Ucraina ha conquistato 439 punti, balzando dalla quarta alla prima posizione. Il Regno Unito ne ha ricevuti 183, scendendo al secondo posto, la Spagna 228 punti, mantenendo il terzo posto assegnato dalle giurie. Mentre la Svezia con 180 punti è scesa al quarto. l’Italia con Mahmood e Blanco è risalita dal settimo al sesto posto, con i 110 punti del voto del pubblico, dietro alla Serbia, che con i 225 punti del televoto ha fatto il salto dalla undicesima alla quinta posizione.

Tutta Europa si è congratulata per la vittoria dell’Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky, commentando entusiasta, ha detto che l’Eurovision 2023 si terrà nel teatro di Mriupol ricostruito. Sarà molto difficile, tuttavia, che la prossima edizione della gara potrà svolgersi in Ucraina. Un altro Paese europeo potrebbe ospitare la manifestazione per conto dell’Ucraina.

La classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2022

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania (631 punti) Regno Unito: Sam Ryder – Space Man (466 punti) Spagna: Chanel – SloMo (459 punti) Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (438 punti) Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano (312 punti) Italia: Mahmood & BLANCO – Brividi (268 punti) Moldavia: Zdob și Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul (253 punti) Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (215 punti) Portogallo: MARO – Saudade Saudade (207 punti) Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (182 punti) Paesi Bassi: S10 – De Diepte (171 punti) Polonia: Ochman – River (151 punti) Estonia: Stefan – Hope (141 punti) Lituania: Monika Lui – Sentimentai (128 punti) Australia: Sheldon Riley – Not The Same (126 punti) Azerbaigian: Nadir Rustamli – Fade To Black (106 punti) Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry (78 punti) Romania: WRS – Llámame (65 punti) Belgio: Jérémie Makiese – Miss You (64 punti) Armenia: Rosa Linn – Snap (61 punti) Finlandia: The Rasmus – Jezebel (38 punti) Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off (38 punti) Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól (20 punti) Francia: Alvan & Ahez – Fulenn (17 punti) Gremania: Malik Harris – Rockstars (6 punti)

Per ulteriori informazioni sull’Eurovision Song Contest 2022: eurovision.tv