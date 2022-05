I 3 borghi sul mare più belli d’Italia che pochissimi conoscono

By

Andiamo alla ricerca dei 3 borghi sul mare meno conosciuti e più belli d’Italia. Un viaggio tra luoghi ancora poco frequentati, nonostante la loro meravigliosa bellezza.

Nel paese dei millanta borghi, tra quelli incastonati tra i monti o in collina e quelli che rivolgono il loro sguardo su meravigliosi spicchi di mare, ve sono tanti che, pur nell’assoluta loro bellezza, sono meno noti al grande flusso turistico. Sono borghi belli, ma poco conosciuti.

Forse perché distanti dalle più note località turistiche o perché collocati in zone meno frequentate dal turismo di massa. Esattamente per questi motivi visitarli diventa quasi un obbligo che poi si trasformerà in piacere assoluto.

Sono borghi bellissimi, caratteristici ed ognuno di loro racconta, agli occhi del turista, la propria vita quotidiana e la sua storia. Ognuno di quei borghi, ognuna di quelle case, di quelle vie che le rendono eterne, rappresentano uno spicchio del nostro Paese. Alcuni di questi borghi sono meno conosciuti, pur essendo tra i più belli d’Italia.

I 3 borghi sul mare più belli d’Italia poco conosciuti

Ogni regione italiana ha i suoi borghi famosi, quelli che il mondo intero conosce. Ma ognuna i queste regioni conserva, nella sua cassaforte naturale, dei gioielli che soltanto in pochi hanno potuto apprezzare, dei borghi meravigliosi, ma meno noti. Noi ne abbiamo scelti tre, da Nord a Sud, di borghi poco conosciuti, ma poco bellissimi.

Numana (Marche)

Campomarino di Maruggio (Puglia)

Cervo (Liguria)

Numana, il borgo dei pescatori

Con Numana siamo nel cuore delle Marche, in provincia di Ancona. Un piccolo capolavoro che si affaccia sulla Riviera del Conero. Luogo di pescatori che con le piccole case colorate riesce a regalare agli occhi dei visitatori uno spettacolo unico. Il suo borgo caratteristico è racchiuso nella parte alta, denominata Numana Alta, dove le sue strettissime vie introducono quasi senza soluzione di continuità all’interno delle abitazioni dei pescatori.

Sempre nella parte alta vi è il suo caratteristico belvedere che si affaccia sulla Riviera del Conero, mentre la parte bassa è caratterizzata dalle sue meravigliose spiagge con il suo mare trasparente, con le Bandiere Blu che ormai da anni testimoniano questa indiscutibile bellezza.

Campomarino di Maruggio, dove l’estate porta la vita

Con Campomarino di Maruggio siamo sulla costa del Mar Ionio, in provincia di Taranto, in Puglia. Una piccola località frequentata pressoché esclusivamente durante il periodo estivo. Il suo centro è caratterizzato dalla sua piazza dove sorge la storica Torre delle Moline. Ma è lungo la sua costa che si snoda per oltre 9 chilometri che si scorge tutta la sua meraviglia.

Le sue spiagge caratterizzate dalla sabbia bianca che spingono quasi a tuffarsi in un mare dove l’acqua limpidissima offre momenti di relax assoluto e l’opportunità di effettuare delle indimenticabili immersioni dove sul fondale è possibile ammirare degli splendidi sarcofagi di marmo risalenti all’età romana.

Cervo, un borgo carico di storia

Risaliamo la penisola per arrivare a Cervo, a pochi chilometri da Imperia, in Liguria. Posto su una collina si può ammirare questo splendido borgo medievale che sembra quasi tuffarsi nel mare sottostante. La visita al suo castello è il primo passo di questa bellissima esplorazione che vi permetterà di conoscere uno dei borghi più belli d’Italia, ricco di storia legata al mare.

Una storia che si può apprezzare ulteriormente andando a visitare la Chiesa di San Giovanni Battista, splendido esempio di arte barocca che, con il suo campanile che si erge maestoso sull’altura, offre ai naviganti che cercano di approdare a Cervo verso sera, un prezioso punto di riferimento, una sorta di artistico faro.

I 3 borghi sul mare meno conosciuti e più belli d’Italia ve li abbiamo presentati in maniera sommaria, ora spetterà a voi conoscerli bene.