Da non perdere la spettacolare Festa delle Rose a Venaria Reale: un tripudio di colori e profumi, nel weekend 14-15 maggio. Tutte le informazioni utili.

Un weekend da non perdere quello a Venaria Reale, vicino Torino. È in programma la “Festa delle Rose“, che coinvolgerà tutto il territorio del comune, oltre alla famosa Reggia.

La “Festa delle Rose” torna quest’anno, con la sua diciottesima edizione, nel weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio. Uno scenario davvero suggestivo quello di Venaria, dove tra la Reggia, il Castello della Mandria e il Borgo Antico i visitatori potranno immergersi in uno straordinario percorso di colori e profumi di rosa.

Nello stesso weekend, nella vicina Torino sono in programma tante iniziative speciali, tra orari prolungati di musei e mostre, visite guidate e ingressi con lo sconto in occasione dell’Eurovision e della Notte dei Musei, in programma in tutta Italia. Sarà dunque un finesettimana pieno di eventi. Di seguito trovate tutti i dettagli sulla Festa delle Rosa.

Festa delle Rose a Venaria Reale: weekend 14-15 maggio

La favolosa Reggia di Venaria, il suo giardino, l’adiacente Borgo Antico e il Castello della Mandria, nel cuore del parco, si riempiranno rose, dai mille colori e profumi, in occasione della tradizionale “Festa delle Rose“. Nel weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio, tutto il comune di Venaria Reale parteciperà all’iniziativa.

Sono in programma un grande mercato delle rose, un’infiorata, laboratori e percorsi sensoriali. Tutto per celebrare il fiore simbolo del mese di maggio, la rosa.

La Reggia di Venaria offrirà l’apertura straordinaria e gratuita del Corte d’onore. Inoltre, sabato 14 maggio, per la Notte dei Musei, l’orario di apertura della Reggia sarà prolungato fino alle ore 22.00. Mentre dalle ore 18.00 sarà possibile accedere al solo Piano Nobile con il biglietto scontato a 1 euro. Giardini e mostre osserveranno il normale orario di chiusura.

Da vedere, sabato e domenica, l’Infiorata nella Cappella di Sant’Uberto, con un tappeto di oltre 50mila petali di rosa che ricoprirà la superficie della cappella con un effetto straordinario. L’Infiorata sarà realizzata dagli Amici della Certosa Reale, dal Circolo degli artisti di Torino e dalla Rosa delle Idee.

Sempre nei giorni della Festa, tornerà anche Fragranzia, iniziativa dedicata al mondo dei profumi, realizzata in collaborazione con l’Associazione Per Fumum. La manifestazione si svolgerà al Castello della Mandria e proporrà laboratori di profumi e percorsi olfattivi, passeggiate virtuali in parchi e giardini segreti e incontri con l’autore. Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Nel centro di Venaria Reale sono in programma anche mostre, concorsi fotografici, attività per bambini e tanto altro. Oltre alla bellezza e alle proprietà dei fiori, la Festa delle Rose promuove la sostenibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni sull’evento: www.festadellerose.it