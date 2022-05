Vi segnaliamo le Bandiere Blu Abruzzo 2022: le spiagge migliori per le vacanze di tutti, più belle, pulite e servite. Tutte le informazioni utili.

Nella rassegna sulle Bandiere Blu assegnate alle regioni italiane, vi proponiamo l’elenco completo di quelle premiate in Abruzzo. Una regione in crescita.

La regione quest’anno conquista una nuova Bandiera Blu, con Alba Adriatica, portandosi a complessive 14 Bandiere. Lo stesso numero che aveva alcuni anni fa ma che purtroppo aveva perso. Un’ascesa progressiva che ha permesso alla regione di risalire fino al quinto posto della classifica regionale, subito dietro la Sardegna.

Per l’Abruzzo è un ottimo risultato. Scopriamo di seguito tutte le località abruzzesi premiate con le Bandiere Blu 2022. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bandiere Blu Abruzzo 2022: le spiagge per le vacanze di tutti

L’edizione 2022 delle Bandiere Blu premia l’Abruzzo con una nuova Bandiera assegnata alla nota località balneare di Alba Adriatica. Una delle 14 nuove entrate, tra le località premiate quest’anno in Italia, con 210 Bandiere complessive assegnate ad altrettanti Comuni italiani. Un successo crescente per le nostre spiagge.

Con la nuova premiata, l’Abruzzo sale a 14 Bandiere Blu, una in più dello scorso anno, ritornando agli stessi livelli del 2013. La regione, inoltre, sale al quinto posto della classifica delle regioni italiane più premiate, dopo la Sardegna.

Mentre al primo posto è la Liguria, dal primato inattaccabile, con 32 Bandiere. Il secondo posto è affollato da Campania, Toscana e Puglia, ognuna con 18 vessilli. Al terzo sono a pari merito Calabria e Marche, con 17 Bandiere l’una.

Tutte e quattro le province abruzzesi sono state premiate con la Bandiera Blu. Anche quella di L’Aquila, che non ha sbocco sul mare, per le sue spiagge di lago, per quelle di Scanno sull’omonimo Lago di Scanno e di Villalago sul Lago di San Domenico. L’Abruzzo e il Lazio, sono le uniche due regioni italiane a ricevere la Bandiera Blu sia per le spiagge marine che lacustri.

Qui sotto l’elenco completo di tutti i Comuni e le spiagge d’Abruzzo premiati con le Bandiere Blu 2022, suddivisi per provincia.

Chieti

Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina

– Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina Francavilla al Mare – Piazza Adriatico

– Piazza Adriatico Fossacesia – Fossacesia Marina

– Fossacesia Marina San Salvo – San Salvo Marina

L’Aquila

Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici

– Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici Villalago – Villalago

Pescara

Pescara – Riviera Nord, Riviera Sud

Teramo