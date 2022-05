Cala Coticcio, la foto parla da sola: questa spiaggia italiana è un Paradiso in terra

By

Una delle spiagge più belle d’Italia è questa: si trova in Sardegna ed è una dimostrazione dello splendore naturale nostrano.

Parliamoci chiaramente, quando dobbiamo immaginare una spiaggia da sogno ci balzano subito davanti agli occhi delle immagini da cartolina che arrivano direttamente dalle Hawaii o da altre zone caraibiche.

Beh, stiamo sbagliando perché tra le spiagge più belle d’Italia in assoluto troviamo Cala Coticcio, in Sardegna e non ha veramente niente da invidiare ad altri lidi stranieri. Anzi. Tra le spiagge con il mare più incredibile che troviamo nel nostro Paese, questa è una dimostrazione dell’incredibile potenza della natura: un vero e proprio Paradiso in terra.

Spiagge più belle d’Italia: perché Cala Coticcio?

Tra le spiagge più incredibili d’Italia troviamo quindi Cala Coticcio, riconosciuta anche come una Tahiti nostrana visto che si trova in Sardegna. Lido simbolo dell’arcipelago della Maddalena si trova nella parte nord-occidentale ed è caratterizzata da tutti quegli elementi che abbiamo sempre sognato. Sabbia finissima e dorata un acqua cristallina rendono Cala Coticcio una delle zone di mare più belle in Italia.

Ciò che rende speciale questo angolo di Paradiso nostrano è proprio la natura. L’acqua del mare, uno dei più blu d’Italia, a Cala Coticcio diventa una sorta di piscina perfetta per una giornata al sole immersi in un contesto unico ed emozionante. Ma non solo relax, qui ci si può dedicare anche allo snorkeling. Con maschera e boccaglio potrete aprire gli occhi nel paesaggio sottomarino e rimanere a bocca aperta. Guardando la meraviglia dell’ecosistema subacqueo capirete ancora di più perché questa è tra le spiagge più belle d’Italia.

Come arrivare nella spiaggia con il mare più blu in Sardegna

Per arrivare in questa spiaggia tra le più sorprendenti della nostra penisola ci sono due opzioni:

In barca : Cala Coticcio si raggiunge comodamente via mare grazie anche a delle imbarcazioni che organizzano delle escursioni ad hoc nell’arcipelago.

: Cala Coticcio si raggiunge comodamente via mare grazie anche a delle imbarcazioni che organizzano delle escursioni ad hoc nell’arcipelago. A piedi: raggiungere la spiaggia denominata come la Tahiti nostrana non è semplice. Ma ogni sforzo verrà ripagato dopo la fatica di un tortuoso sentiero, in parte sterrato e punteggiato da rocce. Quando vedrete i riflessi abbaglianti del mare più bello d’Italia capirete che ne sarà valsa la pena.

Cala Coticcio non è certo l’unica spiaggia meravigliosa italiana, anzi. Ce ne sono molte altre da esplorare per rimanere a bocca aperta e, se avete bisogno di ispirazione è appena stata pubblicata la classifica delle spiagge Bandiera Blu d’Italia.

Tuttavia, se potete, non rinunciate a una gita qui in Sardegna e a Cala Coticcio, solo vivendola in prima persona capirete perché è tra le spiagge più belle d’Italia.