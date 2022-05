I laghi a forma di cuore nel mondo: dove vedere quelli di Dubai

By

Dubai è una meta straordinaria e tra le cose da vedere c’è sicuramente l’Heart Lake Dubai: due laghi artificiali a forma di cuore tra i più belli del mondo.

Si vedono anche dallo spazio e sicuramente i due laghi a forma di cuore sono una delle attrazioni principali da vedere a Dubai. Certo, sono artificiali, ma non per questo non valgono la pena di una visita!

Dubai è un luogo magico e pieno di destinazioni interessanti e avanguardistiche tutte da scoprire (e la finale di Pechino Express 2022 a Dubai ci ha aiutato a capirlo). Forse però non tutti sanno dell’esistenza di due laghi a forma di cuore. Non è una costruzione nuova, è stata realizzata nel 2018, ma è sempre meta di turisti e super interessante per tutti coloro che decidono di regalarsi una vacanza qui.

Laghi che sembrano un cuore: Love Lake di Dubai

Si chiamano laghi di Al Qudra, ma sono noti a tutti come Love Lake o Heart Lake Dubai e sono enormi oltre che tra i pochi esemplari di laghi a forma di cuore nel mondo. Le loro dimensioni infatti sono di circa 55mila metri quadri e, come abbiamo già anticipato, si vedono benissimo anche dallo spazio.

Perché sono famosi?

A farli diventare così famosi è stato il principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che si trova sui social cercando l’account Faz3. All’epoca, parliamo quindi del 2018, aveva condiviso una foto dei laghi dall’alto che aveva ovviamente destato grande curiosità per questo luogo così magico.

Come vedere al meglio i Lake Heart di Dubai

Il modo migliore per ammirare questi due laghi a forma di cuore di Dubai non è da terra, ma dall’alto. Da questa prospettiva infatti si riconoscono perfettamente le forme e si vedono bene i due cuori intrecciati.