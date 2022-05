Fuori dall’Italia vi è una città che devi assolutamente vedere, non tra un mese, ma adesso!

Lo sbocciare dei fiori è lo spettacolo più affascinante della primavera e vi è una città in grado di offrirvi questo spettacolo unico al mondo. Fate i bagagli, prenotate l’aereo e partite perché è questo il momento ideale per andare all’estero e visitare questa meravigliosa città.

Ma qual è la città estera che occorre vedere assolutamente adesso e che può regalarvi questo spettacolo? Amsterdam! Ecco tre buone ragioni per andare in questo momento nella capitale olandese.

Benvenuti ad Amsterdam, la città dei tulipani

Ci troviamo in Olanda, dove il sole non è caldo come in Italia, ma quando esplode la primavera anche quel sole che ha un colore un po’ diverso dal nostro, un po’ più pallido, riesce ugualmente a riscaldare i prati e a far sbocciare i fiori. Già, i fiori.

Quando in Olanda si parla di fiori si parla in verità del simbolo di un’intera nazione, ovvero i tulipani. Amsterdam è la capitale dell’Olanda ed il luogo dove si possono ammirare, ed acquistare, i tulipani più belli e colorati del mondo.

Andare in Olanda per andare a vedere sbocciare i tulipani è ormai una passione che coinvolge, ogni anno, migliaia di turisti. Il mese di maggio è quello ideale per assistere a questo meraviglioso fenomeno naturale che proprio in questo periodo raggiunge il suo massimo splendore.

Ammirare la fioritura dei tulipani è la ragione principale per andare adesso ad Amsterdam, ma non l’unica. In questo periodo dell’anno non ci sono infatti ancora le fastidiose zanzare che rendono le serate sui canali in estate un vero incubo. Inoltre in questo periodo potete girare in bici anche fuori Amsterdam senza soffrire troppo il caldo – anzi al contrario – e senza dover averci a che fare con troppi turisti. Insomma, maggio è il momento ideale per visitare Amsterdam.

Ma dove sono i luoghi dove poter ammirare più da vicino gli splendidi fiori tipici olandesi? Ve ne sono diversi, ma soltanto un luogo può contenere tutta la bellezza, la diversità e la magia dei tulipani, il Parco Keukenhof.

Il Parco Keukenhof, il parco floreale più bello del mondo

Siamo a Lisse, a poca distanza da Amsterdam. Il Parco Keukenhof è grande 32 ettari ed è aperto soltanto otto settimane l’anno, proprio nel periodo nel quale sbocciano i tulipani. Con i suoi 7 milioni di fiori di varietà diversa è probabilmente il parco floreale più bello del mondo. Una volta entrati nel parco vi sarà possibile visitare i meravigliosi giardini e le 4 serre.

I fiori faranno da cornice alle vostre passeggiate e potrete ammirare anche le altre caratteristiche dell’Olanda, i canali ed il mulino a vento, dove poter ammirare uno splendido panorama. Se con voi vi saranno anche dei bambini, potranno ammirare, ed accarezzare, tanti animali quali pappagalli, conigli, pavoni e caprette. Nel 2022 il parco sarà aperto dal 24 marzo al 15 maggio. Affrettatevi, non rimane molto tempo!