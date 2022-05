La finale di Pechino Express: chi vince? Le anticipazioni e i pronostici sui vincitori

Chi vincerà Pechino Express 2022 e tutte le anticipazioni sulla finale in onda stasera, giovedì 12 maggio su Sky Uno.

Ci siamo. Il grande viaggio sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express sta volgendo al termine. La finale è alle porte e le anticipazioni, così come i pronostici sui vincitori di Pechino Express sono tantissime e molto interessanti.

L’appuntamento con l’ultima tappa della gara è per questa sera, 12 maggio 2022, su Sky Uno e finalmente scopriremo la coppia vincitrice di Pechino Express! Intanto prepariamoci con le anticipazioni sull’ultima puntata e vediamo i pronostici su chi trionferà.

Finale Pechino Express 2022: le anticipazioni sull’ultima tappa di Dubai

Le coppie arrivate alla finale di Pechino Express 2022 hanno percorso quasi 7mila chilometri e ora, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia” sono all’ultima tappa interamente ambientata a Dubai. A condurli verso la vittoria, ovviamente, Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca.

Le anticipazioni sulla Finale di Pechino Express ci informano che le coppie rimaste in gara si sfideranno su diversi argomenti nel cuore di Dubai. Si percorreranno circa 46 chilometri partendo dalla terrazza panoramica della “Palm Tower” fino ad arrivare al roof dell’Emirates Grand Hotel dove si decreterà il vincitore. Ci sarà però una tappa intermedia con l’eliminazione di una coppia che non parteciperà quindi all’ultimo rush per la vittoria finale. Le location che vedremo sono Al Bastakiya, The Green Planet, La Mer e City Walk.

Chi ha vinto Pechino Express 2022?

Incredibilmente le anticipazioni sul vincitore di Pechino Express oggi scarseggiano ancora. Meglio per i fan che guarderanno con maggior pathos la finale. Tuttavia non mancano i pronostici sul vincitore. Guardando nel web infatti la coppia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”, è nettamente la più quotata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Ci sono infatti tantissime possibilità che le due “valchirie” raggiungano il traguardo. Tuttavia, va detto, i fan sono entusiasti che siano queste le tre coppie arrivate alla finale e tutte si meritano a questo punto di trionfare.