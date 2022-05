By

La Calabria offre un mare spettacolare, spiagge paradisiache e borghi bellissimi sul mare. Ecco dove andare e quali sono i tre borghi da vedere assolutamente.

La Calabria si potrebbe definire come una meravigliosa penisola attaccata ad un’altra meravigliosa penisola decisamente più grande, l’Italia. Bagnata da due mari, Mar Ionio e Mar Tirreno è una regione in grado di offrire infinite bellezze. E fra tante abbiamo scelto 3 borghi sul mare che devi assolutamente vedere.

La Calabria è una regione baciata dal sole, dove aspre montagne fanno da splendido contraltare a coste che possono vantare le spiagge tra le più belle e rinomate della nostra penisola. Se si visita la Calabria, però, non si può fare a meno di visitare i suoi borghi. Meravigliosi spaccati di storia, tradizione, cultura, che rappresentano un gioiello tra i più preziosi fra i tanti contenuti nel suo scrigno.

I 3 borghi sul mare della Calabria che devi vedere

Con i suoi 800 chilometri di costa la Calabria offre un’infinità possibilità di scelta di borghi che si affacciano direttamente sul mare o si trovano nelle immediate vicinanze.

I suoi borghi, oltre alla loro indicibile bellezza ed unicità, sono l’esempio più classico della grande ospitalità del popolo calabrese, eredità diretta degli antichi greci. Sceglierne tre è compito assai arduo, poiché sono molti di più quelli che meriterebbero anche soltanto una citazione.

I 3 borghi sul mare di Calabria che devi vedere sono probabilmente anche tra quelli più noti e ne abbiamo scelto uno per versante.

Gerace

Tropea

Scilla

Gerace, un gioiello normanno

Quando si nomina Gerace si sta parlando di una delle località più caratteristiche e ricche di storia dell’intera Calabria. Il suo borgo è, in assoluto, uno dei più belli presenti in Italia. Secondo la leggenda il borgo risale addirittura al secolo VIII a.C. e, come una pietra preziosa, è incastonato all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Visitando Gerace non si può poi non rimanere incantati dalla bellezza del suo Castello Normanno, ubicato sull’antica acropoli. Inoltre vi è anche da visitare il Duomo di Gerace, uno splendido esempio di architettura normanna.

Il borgo non è propriamente sul mare, dista infatti circa 10 km dalla costa, ma dalla sua posizione, posta a circa 500 metri di altitudine, offre degli scorci sul mare di incredibile bellezza.

Tropea, un nome sinonimo di bellezza

Tra le perle della costa calabrese, Tropea rappresenta una delle mete più conosciute ed ambite. Quando si parla di Tropea giustamente viene celebrato il suo splendido mare e le sue incantevoli spiagge, ma poi si tende, colpevolmente, ad ignorare o dimenticare il suo splendido centro storico.

Il Santuario della Madonna dell’Isola è il luogo simbolo di Tropea, abitato dai monaci benedettini e collocato a strapiombo sul mare. Meraviglioso. La bellezza del borgo di Tropea può essere goduta persino dalla spiaggia, da dove si possono ammirare i suoi vicoli caratteristici.

Scilla, l’omerica perla

I 3 borghi sul mare della Calabria che devi vedere non possono non comprendere Scilla. Si tratta di uno specchio di mare tra i più belli d’Italia, e non soltanto. Scilla sembra spalancare le sue porte allo Stretto di Messina. E’ il luogo che Omero ha reso immortale nella sua Odissea, lì dove Ulisse ha sconfitto i due mostri Scilla e Cariddi.

Chianalea è uno dei quartieri più belli di Scilla. Qui vi sembrerà davvero che il tempo si sia fermato. La caratteristica unica è data dalle abitazioni dei pescatori che sembrano poggiate direttamente sugli scogli, offrendo uno scenario unico. Bellissima inoltre la sua spiaggia che sembra scivolare lentamente nello Stretto, ponendosi di fronte al bellissimo borgo.

I 3 borghi sul mare della Calabria che devi vedere te li abbiamo presentati, adesso tocca a te andare a trovarli.