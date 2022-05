Lavorare nel mondo del turismo e dei viaggi è un sogno. Lo sappiamo. Però non è qualcosa di irrealizzabile, anzi. Ecco le tantissime posizioni aperte del gruppo Falkensteiner Hotel & Spa.

Non è certo la prima volta che vi suggeriamo delle offerte di lavoro perfette per chi ama viaggiare. Vi abbiamo informati dell’offerta di lavoro per controllori di pinguini e lettere in una zona remota del mondo. Ma vi teniamo anche sempre aggiornati sulle proposte di lavoro come assistenti di volo o nei villaggi turistici.

Ecco che proprio in questo contesto si inserisce l’offerta di lavoro di Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo (Venezia) che sta cercando svariate figure professionali per la stagione estiva.

Le offerte di lavoro del gruppo Falkensteiner Hotel & Spa

Il gruppo Falkensteiner Hotel & Spa ha aperto le candidature per diverse posizioni nei suoi alberghi e nelle sue strutture in Veneto, Sardegna e Trentino Alto Adige. Si va dall’estetista, passando per il receptionist, l’addetto alla lavanderia, il sommelier, lo chef de rang, il vicedirettore del ristorante, il barkeeper, il bagnino, il concierge e finendo con il commis de rang ristorante e bar.

Se queste sono le posizioni stagionali, non mancano offerte di lavoro annuali compresa quella di direttore residente del Falkensteiner Hotel & Spa Antholz/Anterselva (Bolzano). Una carica non da poco che si accosta alle posizioni aperte di resident manager f&b e Bar Manager del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, di amministrazione dipendenti, collaboratore amministrazione e addetto alla camera al Kronplatz.

Perché fare un lavoro come questo?

Insomma, le occasioni per inserirsi a lavorare nel mondo del turismo e visitare regioni lontane e diverse dalla nostra non mancano. Come diciamo sempre questa tipologia di lavoro potrebbe essere solo l’inizio di un’avventura lavorativa all’estero o rivestendo cariche e ruoli molto più importanti. Ma da qualche parte bisognerà pur cominciare e questo ci sembrava il modo giusto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Falkensteiner (@falkensteiner_hotels)

Se volete visionare anche tutte le altre offerte di lavoro del gruppo basta visitare il sito ufficiale, nella sezione Lavora con Noi, e valutare quale posizione vi si confà!