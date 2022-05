Appuntamento con la Notte Europea dei Musei 2022: le aperture straordinarie in Italia sabato 14 maggio. Tutte le informazioni utili.

Torna quest’anno, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, l’evento culturale di maggio, la Notte Europea dei Musei, con aperture serali straordinarie in tutta Italia al costo simbolico di 1 euro.

L’evento è in programma per sabato 14 maggio. La Notte Europea dei Musei prevede aperture straordinarie in tutta Italia, con l’organizzazione si spettacoli e iniziative, con letture, musica, incontri e altro. Tutti potranno partecipare pagando un biglietto al prezzo simbolico di 1 euro.

Tanti, in tutta Italia, sono i luoghi che aderiranno alla Notte Europea dei Musei 2022. Scopriamo i principali e le attività in programma.

Notte Europea dei Musei 2022: le aperture straordinarie in Italia

L’appuntamento della Notte Europea dei Musei è l’occasione per imparare a conoscere meglio e riscoprire il nostro ricchissimo patrimonio storico, culturale e artistico. Un’opportunità per visitare i luoghi più belli e importanti, che conservano le testimonianze fondamentali della nostra storia, partecipando a occasioni di scambio culturale e spettacolo.

I musei che saranno aperti, infatti, organizzeranno in molti casi eventi culturali, come incontri, reading, concerti, visite guidate speciali e tante altre iniziative.

Tra i musei che aderiscono alla Notte dei Musei 2022 con le aperture serali straordinarie, segnaliamo la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che aprirà dalle 19.00 alle 22.00 con un programma di visite guidate. Si potranno visitare anche le mostre in corso. Da non perdere, poi, al Parco Archeologico dell’Appia Antica le aperture straordinarie al Mausoleo di Cecilia Metella e alla Chiesa di San Nicola, con visite guidate alle 19.30, 20.15 e 21.00, e del Complesso di Capo di Bove insieme alla mostra “Still Appia“, con visite guidate alle ore 19.30, 20.15, 21.00. Per questi eventi non c’è obbligo di prenotazione.

Apertura straordinaria, la sera di sabato 14 maggio, anche al Colosseo per visitare in anteprima il nuovo allestimento con videomapping dell’Affresco Murale di Gerusalemme. Il percorso di visita sarà limitato all’ambiente del dipinto, dalle 20.30 alle 23.00. Anche il Museo delle Civiltà sarà aperto, dalle 19.00 alle 22.00, con vari eventi.

Sul sito web del Ministero della Cultura trovate l’elenco aggiornato in tempo reale dei musei, parchi archeologici e i centri culturali in Italia che aderiscono alla Notte Europea dei Musei 2022: www.beniculturali.it/evento/notteeuropeadeimusei-2022

Nel comunicare l’evento, il Ministero della Cultura avverte che l’uso della mascherina è raccomandato. Come sappiamo, infatti, dal 1° maggio la mascherina non è più obbligatoria a chiuso nei musei e centri culturali. L’obbligo, invece, rimane fino al 15 giugno al cinema, a teatro, nelle sale concerto e nei luoghi di spettacolo.