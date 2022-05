La novità: niente più obbligo di mascherina sui voli in Europa: ecco quando. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La notizia che forse non tutti si aspettavano. Presto sarà possibile viaggiare in aereo in Europa senza più obbligo di indossare la mascherina protettiva a bordo. Una grande novità per i voli europei, che anticipa la fine delle restrizioni prevista in generale per l’estate.

Il provvedimento che elimina l’obbligo di mascherina sui voli europei è stato preso congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) e dall Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Due autorità centrali dell’Unione Europea, per una decisione importante.

I due enti, infatti, hanno aggiornato le loro linee guida sicurezza sanitaria per i viaggi aerei in Europa, tenendo conto dell’andamento della pandemia. Ecco cosa bisogna sapere.

Niente più obbligo di mascherina sui voli in Europa: ecco quando

Da lunedì 16 maggio non sarà più obbligatoria la mascherina protettiva a bordo dei voli che viaggiano nell’Unione Europea. La decisione viene dalle massime autorità europee in fatto di sicurezza aerea e sanitaria: l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Non sarà più necessario indossare la mascherina, né a bordo degli aerei né negli ambienti degli aeroporti. Naturalmente, quella dei due enti è una raccomandazione, perché l’obbligo viene stabilito dai singoli Stati. Si tratta, comunque, di una indicazione importante.

EASA ed ECDC hanno valutato l’eliminazione della raccomandazione dell’obbligo di mascherina protettiva in aereo e in aeroporto a seguito della valutazione della situazione pandemica. I livelli elevati di vaccinazione a cui si aggiunge l’immunità acquisita naturalmente con l’infezione, nonostante la possibilità di infezione e reinfezione anche di vaccinati e guariti, hanno fatto ritenere non più necessaria la mascherina in volo.

Pertanto, EASA e ACDC hanno deciso di aggiornare il protocollo congiunto sulla sicurezza sanitaria dell’aviazione in Europa. Un aggiornamento che segue anche l’allentamento di numerose restrizioni nei Paesi europei. Il nuovo protocollo raccomanda anche l’allentamento delle misure più restrittive sulle operazioni aeree, per agevolare i viaggi.

L’uso della mascherina a bordo degli aerei, tuttavia, è ancora raccomandato per le persone fragili, che corrono maggiori rischi in caso di infezione da Coronavirus. A questi viaggiatori si consiglia di indossare mascherine FFP2/N95.

Come abbiamo detto, dal 16 maggio non su tutti i voli europei terminerà l’obbligo di mascherina a bordo. Poiché se un aereo viaggia da o verso un Paese dove ancora è in vigore l’obbligo sui mezzi di trasporto, i passeggeri dovranno indossarla ancora. È il caso dell’Italia, dove vige ancora l’obbligo di mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto pubblico, aerei inclusi, fino al 15 giugno. Manca comunque poco più di un mese alla fine dell’obbligo.