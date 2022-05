L’occasione da prendere al volo: viaggia in treno con la bici gratis! L’offerta di Trenitalia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una nuova promozione imperdibile per tutti gli amanti della bicicletta che decidono di viaggiare in treno. L’offerta è lanciata da Trenitalia, per viaggiare sui treni Intercity.

Si tratta della promozione che Trenitalia propone periodicamente in primavera e che offre a tutti i ciclisti il trasporto gratuito della bicicletta con l’acquisto di un biglietto per viaggiare su un treno Intercity.

Una iniziativa che aiuta anche la tutela dell’ambiente, poiché bici e treno sono mezzi di trasporto ecologici. La promozione scade il 31 maggio, affrettatevi, dunque. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli, le condizioni e le modalità di acquisto.

Viaggia in treno con la bici gratis! L’offerta di Trenitalia

Viaggiare in lungo e in largo per l’Italia con il treno, portando con sé la bicicletta ma senza pagare alcun supplemento. È possibile grazie all’offerta di Trenitalia “Servizio di trasporto bici”, che permette di viaggiare a bordo di un treno Intercity portando con sé la bici gratis.

La promozione è valida per il mese di maggio, fino a martedì 31 maggio.

Nella carrozza 3 dei treni è disponibile una rastrelliera con 6 posti dove agganciare in posizione verticale la bicicletta. Sono anche presenti di 2 punti di ricarica per le bici elettriche.

Di solito, il prezzo del servizio di trasporto bici sul treno è di 3,50 euro. Grazie alla promozione, acquistando un biglietto del treno Intercity il supplemento del servizio di trasporto bici è gratuito. La prenotazione è obbligatoria.

Il servizio di trasporto bici è attivo su un totale di 86 collegamenti:

da/per Milano, Ventimiglia, Genova, La Spezia, Livorno, Grosseto, Bologna, Roma, Napoli, Pescara, Bari, Taranto, Lecce, Reggio di Calabria;

da/per Roma, Trieste, Ventimiglia, Firenze, Salerno, Reggio di Calabria, Perugia, Ancona, Bari, Taranto;

da/per Torino, Genova, Roma, Salerno.

La promozione per il viaggio in Intercity con la bici gratis si applica alle biciclette montate. Invece, chi viaggia con una bici smontata, contenuta in una sacca, o una bicicletta pieghevole chiusa può portarla gratuitamente a bordo dei treni, riponendola negli appositi spazi per i bagagli. Comunque, il servizio è gratuito per una sola bicicletta.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo alla pagina della promozione di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/intercity-e-internazionali/intercity-giorno/trasporto-bici.html

