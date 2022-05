Cosa fare a giugno nel Lazio e vicino Roma. C’è un posto che non potete proprio perdervi ed è il posto più bello dove andare

A giugno con il caldo che irrompe tutti i romani corrono al mare per cercare un po’ di refrigerio. Ma se a giugno cercate qualcosa di più di un tuffo e un po’ di tintarella, dirigete la vostra auto verso l’entroterra per ammirare uno spettacolo unico che solo a giugno potrete vedere.

Il posto più bello del Lazio dove andare a giugno è infatti una bellissima cittadina a due passi dalla Capitale: Genzano di Roma. Nel mese di giugno questo luogo offre alla sua cittadinanza ed ai tanti turisti uno spettacolo che ha avuto inizio nel 1778.

Cosa accadde in quell’anno? Per la prima volta a Genzano di Roma, in concomitanza con la grande festa cristiana del Corpus Domini, le strade si sono riempite di petali di fiori. Una tradizione che ha ormai superato i due secoli di storia e si ripete puntuale ogni anno. Una manifestazione quella dell‘infiorata che si svolge in diverse parti d’Italia attirando fedeli e curiosi.

Dove andare nel Lazio: questo è il posto perfetto

Genzano si trova davvero vicino a Roma. Dista appena 30 minuti d’auto ed è collegata con comodi pullman di linea e con il treno regionale per Velletri. Si trova in quella zona chiamata dei ‘Castelli Romani’ e si affaccia sull’incantevole lago di Nemi. Nel suo centro ci sono numerose chiese, palazzi e parchi che la rendono un gioiellino da non perdere.

Un posto da non perdere soprattutto a giugno quando Genzano diventa un tripudio di colori e profumi. E’ infatti quello il mese dell’infiorata che cambia volto a questa bella cittadina rendendola meravigliosa.

L’Infiorata di Genzano è diventata una parte fondamentale della storia di questa cittadina alle porte di Roma. Nel 2011 l‘Infiorata di Genzano ha ricevuto uno straordinario riconoscimento da parte del Ministero del Turismo, che l’ha definita “Patrimonio d’Italia per la Tradizione“. E finalmente dopo due anni di interruzione a causa della pandemia di Covid – 19, l’evento ritorna in città in grande stile.

L’ormai famoso selciato di Via Belardi verrà nuovamente cosparso di petali di fiori, che andranno a realizzare un’opera d’arte floreale. La preparazione dell’opera inizia qualche settimana prima. Sul selciato dove verrà composta l’infiorata, si cominciato a tratteggiare i quadri che formeranno poi l’intero capolavoro. Solitamente sono quadri a tema religioso che si legano alla Festività del Corpus Domini.

Il passo successivo è la scelta e la selezione dei fiori che verranno utilizzati per l’infiorata. Sono oltre 20 le varietà dei fiori scelti che assicurano tutte le possibili sfumature di colore. Dopo si passa a quello che è definito lo “spellucamento“, ovvero l’operazione che consiste nel separare i petali dei fiori dalla loro corolla. Per non correre poi il rischio che i petali diventino inutilizzabili al momento della preparazione dell’infiorata, vengono deposti nelle grotte comunali.

Le date dell’Infiorata di Genzano di Roma 2022

Il posto più bello del Lazio dove andare a giugno vi aspetta nei giorni 18 – 19 – 20 quando si terrà l’Infiorata di Genzano, giunta alla sua 244esima edizione! Sarà il momento in cui Via Belardi sarà ricoperta da questo meraviglioso tappeto floreale. La tradizione vuole che vengano preparati 14 quadri floreali e l’estensione complessiva dell’infiorata raggiunge quasi i 2000 metri quadri. Sono oltre 400000 i petali di fiori utilizzati per la realizzazione dei quadri, per uno spettacolo finale che ha pochi eguali nel mondo.

La bellissima e caratteristica Infiorata di Genzano di Roma rimane sul selciato per l’intera durata dell’evento. Soltanto il lunedì successivo potrà essere smantellata grazie ad un’operazione che anche in questo caso segue una sorta di tradizione popolare. Accade cioè quello che viene definito “spallamento” e questa vera e propria opera di distruzione dell’infiorata deve avvenire solo, e soltanto, attraverso l’opera dei bambini. Il grande evento si conclude quindi con un piccolo evento dedicato solo a loro. Il magico tocco finale.