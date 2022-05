Sono state comunicate le Bandiere Blu d’Italia 2022: ecco le spiagge premiate, il mare più bello e pulito, con i servizi migliori. Tutte le informazioni utili.

Puntuali come ogni anno in questo periodo, sono state comunicate le località balneari italiane premiate con le Bandiere Blu. Scopriamo quali sono le spiagge che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento.

Sono ben 210 le località balneari italiane premiate con le Bandiere Blu 2022. Un numero in crescita dalle 201 del 2021. Si tratta dei Comuni che hanno ottenuto l’ambito vessillo di qualità, spesso anche più di uno, per più spiagge e in alcuni casi anche per il porto turistico.

Complessivamente, infatti, le spiagge premiate salgono a 427, rispetto alle 416 dello scorso anno. Sono, invece, 82 gli approdi portuali turistici che hanno ottenuto la Bandiera Blu. In quest’ultimo caso uno in più del 2021, quando erano 81.

Scopriamo le regioni italiane con più Bandiere Blu e le nuove spiagge premiate quest’anno, tra nuovi ingressi e ritorni.

Bandiere Blu d’Italia 2022: le spiagge premiate, il mare più bello

La Bandiere Blu sono i riconoscimenti che ogni anno, poco prima dell’inizio della stagione balneare, vengono assegnati in tutta Europa alle migliori località balneari. Premiano le spiagge, anche di lago, e i porti turistici, tenendo conto di 32 criteri, aggiornati annualmente, che vanno dalla qualità delle acque alla pulizia delle spiagge, passando per i servizi offerti ai turisti, l’accessibilità dei luoghi, la tutela e la sostenibilità ambientale.

Ad assegnare le Bandiere è la FEE – Foundation for Environmental Education, una ong danese, presente in più di 77 Paesi nel mondo che ha come obiettivo principale la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

Quest’anno ricorre la 36^ edizione dell’assegnazione dell’ambito vessillo. Tra le Bandiere Blu d’Italia 2022 si segnalano 14 nuove entrate e 5 uscite, rispetto allo scorso anno, per un totale di 210 località premiate. Tra le regioni con più Bandiere Blu, non ci sono grossi cambiamenti in classifica rispetto allo scorso anno. Il podio delle regioni è confermato.

Le regioni italiane con più Bandiere Blu:

Liguria: 32 Bandiere Blu per altrettante località, tutte confermate quelle assegnate nel 2021; Campania: scende a 18 Bandiere, con una nuova entrata, Ispani, e due uscite, San Mauro Cilento e Sapri; Toscana: sale a 18 Bandiere, con il nuovo ingresso di Pietrasanta; Puglia: sale a 18 Bandiere Blu, con tre nuove entrate, Castro, Rodi Garganico e Ugento, e due uscite, le Isole Tremiti e Otranto; Calabria: sale a 17 Bandiere, con due nuove entrate, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto; Marche: salgono a 17 Bandiere, con la nuova entrata di Porto Recanati (un ritorno); Sardegna: sale a 15 Bandiere Blu, con il nuovo ingresso di Budoni; Abruzzo: sale a 14 Bandiere, con la nuova entrata di Alba Adriatica; Sicilia: sale a 11 Bandiere, grazie al nuovo ingresso di Furci Siculo; Lazio: scende a 10 Bandiere, con l’eliminazione di Ventotene; Trentino Alto Adige: conferma le 10 Bandiere assegnate ai suoi laghi balneabili; Emilia Romagna: sale a 9 Bandiere, con i nuovi ingressi di Riccione e San Mauro Pascoli; Veneto: confermate le 9 Bandiere Blu; Basilicata: conferma le sue 5 Bandiere; Piemonte: sale a 3 Bandiere, con la nuova località di Cannobio sul Lago Maggiore; Friuli Venezia Giulia: conferma le 2 Bandiere Blu già assegnate; Molise: conferma la sua unica Bandiera Blu; Lombardia: conferma una Bandiera.

I vertici della classifica rimangono sostanzialmente quelli dello scorso anno. Nel 2021 la Liguria era al primo posto, la Campania al secondo, mentre la Toscana e la Puglia erano al terzo. Quest’anno, al secondo posto sono a pari merito Campania, Toscana e Puglia con 18 Bandiere ciascuna. Seguono al terzo a pari merito Calabria e Marche. La prima regione era quinta e la seconda quarta nel 2021.

Il resto della classifica è in gran parte invariato, con la crescita di Sardegna, Abruzzo e Sicilia. Quest’ultima sorpassa il Lazio. Mentre l’Emilia Romagna raggiunge il Veneto.

Complessivamente sono 17 le località di lago premiate con la Bandiera Blu.