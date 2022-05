Le Bandiere Blu 2022 del Lazio: le spiagge più belle sono finalmente state annunciate. Ecco dove andare al mare nel Lazio per trovare un’acqua pulitissima

Andare al mare nel Lazio e immergersi in un’acqua cristallina. Un sogno? No. Questo è possibile farlo in una delle dieci spiagge premiate con la Bandiera Blu. Ovvero il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a quelle località che spiccano per la pulizia di spiaggia e mare.

Per il 2022 il litorale laziale può vantare complessivamente 10 Bandiere Blu, una in meno rispetto al 2021 poiché non è stata confermata la località di Ventotene. Ma quali sono le località del Lazio che hanno visto confermata l’assegnazione dell’ambita Bandiera Blu? Due appartengono al litorale romano, mentre le restanti otto fanno parte del litorale pontino. Scopriamo insieme le 10 spiagge più belle e pulite del Lazio.

Le Bandiere Blu 2022 del Lazio: le spiagge più belle dove andare

Nel 2022 le spiagge selezionate, oltre alla qualità delle acque, hanno dovuto anche rispettare un nuovo ed importante parametro inserito nell’ottica dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte dell’ONU, quello dell’impegno sociale e l’inclusività. Pertanto le 10 località Bandiere Blu 2022 della costa laziale possono vantare di aver rispettato totalmente anche questo nuovo, importantissimo parametro. Passiamo ora, finalmente, a rendere note le località che hanno avuto la conferma della Bandiera Blu per l’anno 2022.

Le spiagge più belle del litorale romano

Per quanto attiene il litorale romano, sono 2 le località che hanno visto confermata l’assegnazione della Bandiera Blu: Trevignano Romano e Anzio.

Trevignano Romano ha una splendida particolarità. Affacciandosi sul Lago di Bracciano è infatti l’unica sede lacuale tra quelle selezionate per il conferimento della Bandiera Blu.

Anzio e le sue spiagge hanno invece ottenuto per la diciassettesima volta il prestigioso conferimento a conferma del lavoro, continuo e costante, volto a migliorare il suo già ottimo stato complessivo.

Le spiagge più belle del litorale pontino

Nella regione Lazio è la provincia di Latina a fare la parte del leone con ben 8 località del suo litorale che hanno visto confermata l’assegnazione della Bandiera Blu e sono: Latina, Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno. Queste le spiagge che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu:

Fondi: la Spiaggia di Ponente, Torre Canneto, Rio Claro, la Spiaggia di Levante, Sant’Anastasia, Capratica;

Gaeta: l’Arenauta, l’Ariana, Sant’Agostino e Serapo;

Latina: Latina Mare;

Minturno: la Spiaggia di Ponente;

Sabaudia: il Lungomare;

San Felice Circeo: il Litorale;

Sperlonga: Bazzano e Lago Lungo;

Anzio: Lido di Lavivio, Tor Caldata, Riviera di Ponente e Levante.

Le ultime Bandiere Blu ottenute dalla Regione Lazio

Negli ultimi due anni, ovvero 2020 e 2021, sono state in tutto 3 le località del litorale laziale ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Nell’anno 2020 la scelta è caduta sulla località di Anzio, mentre nel 2021 il riconoscimento è andato a due comuni, Minturno e Fondi.

Le Bandiere Blu 2022 del Lazio: ecco le spiagge più belle dove passare le prossime vacanze estive con la vostra famiglia o con gli amici. Il bellissimo litorale laziale vi aspetta!