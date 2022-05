5 cose da sapere prima di partire per una vacanza da sola

Una donna che viaggia da sola è sconveniente? Ma non diciamo sciocchezze! Ecco cosa sapere, cosa fare prima di partire e cosa tenere a mente quando si organizza il viaggio

L’idea di partire da sola, soprattutto per una donna, può ovviamente spaventare e incutere un po’ di timore. Tuttavia la possibilità di organizzare un viaggio dedicato solo a se stesse, in ottica “Girl Power” è assolutamente un’occasione da non perdere.

Capiamo però che, soprattutto se non si è abituati a questa tipologia di viaggio, inizialmente possa essere un po’ dura affrontare l’idea di essere sole per tanto tempo. Così abbiamo pensato di elencarvi una serie di attenzioni e accortezze da mettere in pratica e a cui pensare prima di partire da sole.

Le cose da fare e da ricordare prima di andare in vacanza da sola

Viaggiare in sicurezza, anche se siete da sole, non è impossibile. E allo stesso tempo, non è nemmeno impossibile divertirsi come matte e provare esperienze nuove.

La prima cosa che dovete tenere a mente è che è importante scegliere una meta che vi faccia sentire sicure. Sebbene, in linea generale, si può sentire che il mondo sia un posto sicuro in cui i viaggiatori sono accolti anche in maniera particolarmente calorosa, come abbiamo potuto magari vedere nelle puntate di Pechino Express, non possiamo dimenticarci che alcune culture e alcune religioni, spesso diverse dalla nostra, possono farci incappare in alcuni errori comportamentali che la gente del posto può vedere male. Per questo motivo è sempre meglio optare per una vacanza da sola dove la viaggiatrice si senta a suo agio e sicura. Che sia in Italia oppure in Europa o dall’altra parte del mondo poco importa! Altro elemento da tenere in considerazione prima di partire da sole è quello di controllare, ovviamente sul sito della Farnesina, Viaggiare sicuri, se ci sono state delle novità o delle situazioni particolarmente importanti, a livello magari culturale o geopolitico, da tenere sotto controllo. Cercate poi di affrontare il viaggio nella maniera più ampia possibile, quindi anche di lasciarvi andare in qualche modo alla possibilità di incontrare nuove culture. Chiaramente dovete essere sempre pronte ad adattare il vostro modo di essere. Per esempio portare una sciarpa sempre con sé potrebbe essere utile, perché sei andate in una zona dove è importante magari coprirsi il capo con un velo per una questione religiosa, potrete risolvere ogni tipo di problema facilmente. Ultima cosa interessante da fare prima di partire per un viaggio da sola è scegliere i film giusti e motivazionali. Personalmente non possiamo che consigliarvi “Mangia prega ama”, un film tratto da un libro, interpretato da Julia Roberts che racconta la decisione di una donna che dopo un divorzio e la fine di una relazione decide di intraprendere un viaggio in solitaria della durata di un anno in tre diverse parte del mondo. Questo film può aiutarvi anche a ricordare un’ultima cosa importante per chi decide di partire da sola: si può fare amicizia anche con delle persone del posto, quindi trovare delle compagne di viaggio e nelle varie destinazioni e condividere un’esperienza indimenticabile.

Ora siete pronte. Scegliete la meta che preferite e partite per la vostra vacanza da sole all’urlo di Girl Power!