Se ti piace la spiaggia e non sai proprio dove andare il prossimo fine settimana, ti suggeriamo i 3 posti di mare più belli d’Abruzzo perfetti a maggio

Il mare è sempre un luogo affascinante in qualsiasi stagione e ad ogni età. Anche se le spiagge possono sembrare tutte uguali alcuni posti di mare in Abruzzo potranno sorprendervi. Immergetevi nella bellezza senza tempo di una giornata al mare.

E perché non farlo nella meravigliosa spiaggia abruzzese fine e dorata? Se il modo migliore per visitare l’entroterra è disporre di una macchina, lungo la costa adriatica è più facile spostarsi con il treno e i mezzi pubblici. E perfino in bicicletta vista la lunga ciclabile adriatica!

Dove andare al mare in Abruzzo a maggio: i 3 posti più belli

L’Abruzzo è una regione che offre montagne spettacolari, una natura rigogliosa e anche un mare bellissimo. E ci sono almeno 10 buoni ragioni per visitare questa regione. In estate migliaia di turisti affollano le sue spiagge attratti da servizi eccellenti, acque pulitissime e prezzi più che abbordabili.

In primavera, a maggio, quando le temperature iniziano a salire e la macchia mediterranea brilla del suo verde intenso e del giallo delle ginestre, la costa Abruzzese è un incanto da non perdere. Un weekend al mare in Abruzzo a maggio vi costerà poco e vi potrete godere dei posti davvero incantevoli. Ecco i 3 posti di mare più belli dove andare al mare in Abruzzo a maggio.

San Vito Chietino

Punta Aderci

Pineto

San Vito Chietino, il mare di D’Annunzio

L’alba sul mare è sempre uno spettacolo di grande suggestione, ancor di più se la si può ammirare da luoghi che già di per sé sono poesia pura. Tra i posti di mare più belli d’Abruzzo consigliamo la spiaggia di San Vito Chietino, in provincia di Chieti. Ci troviamo nei pressi del Trabocco Turchino, proprio al centro della costa abruzzese, da cui Gabriele d’Annunzio prese ispirazione per una delle sue splendide opere: “Il trionfo della morte”.

Nei dintorni si potrà inoltre visitare un’altra struttura dedicata al poeta tra ginestre, ovvero Eremo Dannunziano. La casupola è situata in un paesaggio selvaggio fatto di ulivi e aranceti profumati e colorati. Questo pezzo di spiaggia è denominato la “Costa dei Trabocchi“, proprio per le caratteristiche strutture che anticamente servivano come strumenti di pesca. Adesso invece sono usati come ristoranti e ce ne sono alcuni dove si mangia davvero benissimo!

San Vito Chietino possiede una spiaggia di piccole pietre bianche, ed è amata dai turisti perché è la meno caotica e ha un aspetto quasi selvaggio rispetto alle vicine località balneari. E’ dunque uno dei posti di mare in Abruzzo dove trascorrere qualche ora di tranquillità, lasciandosi cullare dal leggero fluire del mare e dalla morbida luce del tramonto.

Punta Aderci, paradiso naturale in Abruzzo

La Riserva naturale di Punta Aderci è uno dei luoghi più spettacolari dove immergersi in un paradiso immerso in una natura incontaminata. La località è un’area naturale protetta situata nel comune di Vasto, in provincia di Chieti. Il luogo regala ai più grandi ma anche ai più piccini, un percorso di emozioni da scoprire e da vivere.

La Riserva è un luogo semplice ma ben organizzato: ha un capiente parcheggio gratuito con fontanella, e si possono noleggiare biciclette all’entrata a prezzi irrisori. Per fare un tour in bici della Costa dei Trabocchi e Faro di Punta Penna infatti il prezzo si aggira intorno ai 16,00 € per adulto.

Pineto, il mare low cost d’Abruzzo

Se ti affascina l’Abruzzo tra i luoghi di mare più belli è certamente Pineto. La cittadina è un luogo tranquillo e ospitale in tutte le stagioni; anche d’estate quando è presa d’assalto dai turisti da ogni parte del mondo. La lunga striscia di spiaggia è parallela ad una fresca pineta, e questa è certo una delle caratteristiche di Pineto. Pineto è un luogo ideale per le famiglie con bambini, infatti il mare è molto pulito e nelle vicinanze ci sono molti lidi con bar e servizi igienici. Inoltre è uno dei luoghi di mare più economici e belli d’Italia.

Il luogo inoltre è stato più volte premiato con la Bandiera Blu d’Europa, ovvero il riconoscimento alle località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. La strada che attraversa la pineta conduce alla bella e famosa Torre del Cerrano, meta apprezzata non solo dagli abruzzesi.

La Torre è perfetta per gli amanti della storia e di “birdwatching“, e che non perdono occasione per osservare il comportamento e il canto degli uccelli in natura. La località infatti è nido per l’uccello denominato “Fratino”, un uccellino di colore grigio chiaro, dalle zampe lunghe e dal corpo raccolto. Proprio a maggio potreste avere la fortuna di vedere i nidi: in questo periodo infatti depone le uova fra le dune sabbiose.

La Torre del Cerrano è riconosciuta come una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, testimonianza della rete di fortificazioni nata per fronteggiare le invasioni dei Saraceni; al suo interno potrete anche visitare la bellissima Biblioteca e il Museo del Mare.

Andare un weekend in Abruzzo a maggio in uno dei 3 posti di mare più belli vuol dire concedersi una pausa in spiagge bellissime, mangiare benissimo e spendere pochissimo!