Questo paese è pazzesco: è incastonato nella roccia

Nel ventre di una roccia esiste un villaggio spettacolare, in grado di offrire un’emozione pressoché unica. Ecco il paese da vedere in Andalusia

Un paese incastonato nella roccia. Con tanto di enormi massi che sovrastano case e vicoli. Vi sembra un luogo da film? Troppo incredibile per essere vero? Invece questo posto esiste eccome ed è uno dei borghi più particolari. Un luogo unico al mondo che merita di essere visto: Setenil de Las Botegas.

Siamo in Spagna e più esattamente sulla sua costa meridionale, quella meravigliosa regione ricca di storia, di tradizione, di fascino architettonico chiamata Andalusia. Nonostante si creda di conoscerla bene, magari dopo averla visitata tante volte, questa terra è sempre in grado di tirare fuori dal suo cilindro magico una sorpresa, un gioiello da ammirare, come il villaggio custodito nella roccia.

Setenil de Las Botegas, il paese incastonato nella roccia

Si rimane stupiti appena giunti in questo luogo abitato da meno di 3000 abitanti. Il suo nome? Setenil de las Botegas. La sua unicità? Quella di essere un paese incastonato nella roccia, come un diamante grezzo.

Questo piccolo paesino si trova a metà strada fra Siviglia e Malaga, ad un’ora e mezza di distanza in auto dalle due città. E’ a poca distanza da un altro borgo spettacolare: Ronda, il paese a strapiombo su una gola. A Setenil de Las Botegas ci si arriva comodamente in pullman. E fare un giro da queste parti dell’Andalusia è una tappa obbligata.

E’ uno spettacolo unico vedere le sue piccole strade, le sue abitazioni, tutto ciò che contraddistingue un centro abitato, seppur di limitate dimensioni, avvolto da questo muro di rocce. Come un abbraccio caldo e protettivo la roccia difende da tutto e da tutti gli abitanti del paese.

Nel momento in cui si ammira questo villaggio così particolare, si può venire colti da un mesto pensiero, riguardante il futuro prossimo del villaggio stesso. Quella roccia che in verità è una grande protezione per il villaggio stesso, può, allo stesso tempo, essere avvertito come un pericolo, quasi che, da un momento all’altro, frani sugli abitanti di Setenil de las Botegas e sulle loro abitazioni. Nessun pericolo, possiamo tranquillizzare tutti, poiché quella roccia è caratteristica unica del villaggio da secoli e per secoli continuerà ad esserlo.

Storia, tradizione ed il fascino unico delle rocce

Setenil de las Botegas, il paese incastonato nella roccia, è un gioiello da visitare con calma. Non ci sono opere architettoniche di valore da ammirare, ma la sua peculiarità consiste nel poter passaggiere lungo le strade, mangiare in un ristorante o alloggiare in una casa vedendo, sentendo l’odore e, allo stesso tempo subire, tutto il fascino delle rocce che sovrastano l’abitato.

Questa è la sua caratteristica e da qui parte la sua secolare storia, con le sue tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione. Nel ventre di una roccia esiste un villaggio spettacolare che riesce a farci entrare in una sorta di fiaba, in un angolo del mondo al di fuori del tempo e dello spazio.

Setenil de las Botegas è l’Andalusia che credevi di conoscere e che invece estrae fuori dal suo cilindro magico una sorpresa, dal ventre di una roccia, un villaggio spettacolare.