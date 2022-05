La novità da conoscere: un nuovo imperdibile volo low cost da Milano a Reykjavik. Collegamento diretto da Malpensa. Tutte le informazioni utili.

Per tutti gli amanti delle meraviglie del Nord Europa, sta per partire un nuovo imperdibile volo low cost per Reykjavik. Il collegamento sarà attivato per la stagione estiva dall’aeroporto di Milano Malpensa.

La compagnia aerea che ha deciso di aprire la nuova rotta per la capitale dell’Islanda è la low cost EasyJet. Si tratta di una importante novità che arricchisce il programma estivo di voli della compagnia, accanto alle classiche di mete di mare.

Per Malpensa, poi, è una ulteriore offerta ai passeggeri che da tutto il Nord Italia e non solo partono dal suo aeroporto. Il nuovo volo, inoltre, rafforza la ripresa dei viaggi dopo il freno dovuto alla pandemia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Un nuovo imperdibile volo low cost da Milano a Reykjavik

Il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Reykjavik partirà il prossimo 28 maggio, al prezzo di lancio di soli 30,99 euro. Una vera occasione per un volo della durata di circa 4 ore, verso una meta solitamente poco economica.

Il nuovo collegamento è stato attivato dalla compagnia britannica EasyJet per l’estate. Permetterà a tutti gli amanti dell’Islanda di visitare il Paese facilmente e a un prezzo conveniente.

La nuova tratta avrà una frequenza di tre voli a settimana, operati il martedì, giovedì e sabato. Il volo partirà presto da Malpensa, per permettere di arrivare a Reykjavik al mattino. Mentre l’arrivo del volo di rientro a Milano è previsto nel tardo pomeriggio.

Il volo di EasyJet per Reykjavik è una novità per il network della compagnia in Italia ed è operativo solo da Malpensa.

I biglietti sono già in vendita sul sito web di EasyJet. Per ulteriori informazioni: www.easyjet.com/it

Dopo la brusca battuta d’arresto, con riprese a singhiozzo, a causa della pandemia di Covid-19, il trasporto aereo si sta lanciando verso una nuova e piena ripresa. Come abbiamo visto, infatti, tutte le compagnie aeree stano aumentando non solo le offerte sui biglietti e le frequenze dei voli già operativi, ma stanno anche inaugurando nuove rotte.