Le informazioni utili sui voli Italia Stati Uniti: i collegamenti diretti per l’estate attivati o ripristinati. Tutto quello che bisogna sapere.

Riprendono stabilmente i voli intercontinentali, dopo i due anni di sospensione e stop&go a causa della pandemia. Tra questi, segnaliamo diversi voli diretti tra Italia e Stati Uniti, con le principali città Usa di nuovo collegate alle nostre.

Sarà un’estate di piena ripresa dei viaggi internazionali, anche al di fuori del continente europeo. Le riaperture definitive dei confini, la semplificazione delle regole sanitarie, la cancellazione di numerose restrizioni agevolano i viaggi sulle lunghe distanze e riprendono con più regolarità i voli intercontinentali.

In particolare, il settore turistico italiano attende il grande ritorno dei turisti americani. A questo scopo sono tornati molti dei voli diretti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. Per portare gli italiani negli Usa, certo, ma anche per far tornare gli americani a visitare l’Italia.

Di seguito, vi segnaliamo gli ultimi collegamenti diretti tra Italia e Stati Uniti riattivati per l’estate, e non solo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Italia Stati Uniti: i collegamenti diretti per l’estate

Tanti voli tra l’Italia e gli Stati Uniti torneranno operativi per l’estate e anche per i mesi successivi. Vi abbiamo già segnalato il volo diretto tra Milano Malpensa e Atlanta che la compagnia aerea americana Delta Air Lines ha riattivato a inizio maggio.

Altri voli tra Italia e Usa stanno tornando in questi giorni, con le frequenze che aumenteranno durante l’estate.

Sempre Delta Airlines ha riaperto il collegamento diretto tra Roma (Fiumicino) e Boston, dal 6 maggio. Il volo avrà 5 frequenze settimanali, che aumenteranno dal 7 giugno e sarà effettuato con Airbus A330-300. Sempre da Roma, inoltre, la Delta opererà con altri due voli giornalieri per gli Stati Uniti: uno diretto ad Atlanta e l’altro a New York.

Sabato 7 maggio, invece, è tornato operativo il volo diretto tra Venezia e Philadelphia. Si tratta di un collegamento stagionale che partirà tutti i giorni fino al 29 ottobre prossimo, al termine della stagione estiva aerea. Il volo sarà effettuato con Boeing 787-8, che offre le classi di business e premium economy.



Mentre la compagnia United Airlines riprenderà, sempre dal 7 maggio, i voli da stagionali da Venezia a New York/Newark e da Roma a Chicago O’Hare. La novità per la stagione estiva di United è poi l’inaugurazione del nuovo volo giornaliero tra Milano Malpensa e Chicago O’Hare. Mentre una seconda frequenza sarà aggiunta al volo da Roma a New York/Newark, dal 28 maggio. Nell’estate 2022, i voli diretti giornalieri di United tra Italia e Stati Uniti saliranno a otto.

Dagli aeroporti delle città americane collegate all’Italia, poi, partono numerose coincidenze per altre destinazioni negli Stati Uniti e nel continente americano

Infine, segnaliamo un altro importante collegamento tra Italia e Stati Uniti ma per l’autunno. Si tratta del volo diretto da Napoli a New York/Newark di United Airlines, che tornerà dal 29 ottobre prossimo con frequenza giornaliera. Durante tutto l’anno, voli giornalieri di United partono da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso New York/Newark.