Annunciato il via del giro del mondo in nave da crociera: partirà dall’Italia, con 52 tappe in 31 Paesi. Tutte le informazioni da conoscere.

Sono usciti nelle ultime settimane i dettagli sull’incredibile viaggio intorno al mondo a bordo di una nave da crociera. Un’esperienza assolutamente straordinaria, per i più fortunati.

Annunciata già lo scorso anno, la nave da crociera che farà il giro del mondo partirà dall’Italia. La MSC World Cruise 2024, gestita da MSC Crociere, salperà il 4 gennaio del 2024 dal porto di Civitavecchia. Poi il 5 gennaio farà scalo a Genova, con una seconda possibilità di imbarco.

I passeggeri saranno portati verso le destinazioni più belle del Mediterraneo, per poi intraprendere il viaggio verso l’Oceano Indiano, attraversando Suez e il Mar Rosso, e l’Atlantico. Di seguito, tutti i dettagli sul giro del mondo in nave da crociera.

Il giro del mondo in nave da crociera partirà dall’Italia: 52 tappe in 31 Paesi

Da gennaio 2024, imbarcandosi a Civitavecchia o Genova. i più fortunati potranno partite per il giro del mondo in nave crociera, a bordo della MSC Poesia. Una traversata lunga 121 giorni, che toccherà 52 destinazioni in 31 Paesi e 4 continenti.

La MSC World Cruise 2024 farà scalo nelle più belle città del Mediterraneo, tra Italia, Francia, Spagna, Malta, Cipro, Israele, Egitto. A Israele i passeggeri sbarcheranno ad Haifa, mentre in Egitto a Port Said, con la possibilità di visitare la città di Alessandria. Poi, la MSC Poesia attraverserà il Canale di Suez per entrare nel Mar Rosso. Lungo questo percorso sono previste tappe a Luxor e Petra.

La crociera, quindi, farà sosta a Gedda, in Arabia Saudita, per proseguire poi verso l’Oceano Indiano, dove i croceristi si fermeranno nei paradisi di Zanzibar, Seychelles e Mauritius. Quindi, la nave farà rotta verso l’Africa continentale, dove si fermerà per in tre porti del Sudafrica, a Durban, Port Elizabeth e Città del Capo.

Poi, la MSC Poesia attraverserà l’Oceano Atlantico meridionale dirigendosi verso il Sud America, dove arriverà in Brasile, risalendo addirittura il Rio delle Amazzoni per portare i viaggiatori nel cuore della Foresta Amazzonica, fino a Manaus. Dopo l’Amazzonia, la nave da crociera tornerà in mare aperto per fare tappa a Belém e riscenderà la osta brasiliana fino a Salvador de Bahia e Rio de Janeiro.

Il viaggio riprenderà per la rotta atlantica settentrionale, con direzione Mar dei Caraibi. La crociera del giro del mondo si fermerà nelle isole di Santa Lucia, Barbados, Martinica, nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, inclusa Ocean Cay, l’isola privata di MSC Crociere.

Sarà quindi la volta del Nord America, con la tappe statunitensi di Miami e New York. La nave da crociera, poi, raggiungerà il Canada, dove si fermerà in Nuova Scozia e Quebec. Quindi, la MSC Poesia prenderà la via del ritorno, attraverso l’Oceano Atlantico settentrionale, con tappe in Groenlandia, Islanda e nelle città del Nord Europa, tra Irlanda, Inghilterra, Francia e Germania. Un vero viaggio dei sogni.

I biglietti per la MSC World Cruise 2024 sono già in vendita, per informazioni: https://www.msccruises.com/en-gl/Cruise-Destinations/MSC-World-Cruise-2024.aspx