Le previsioni Meteo per il weekend del 7-8 maggio: che tempo farà in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci. Tutti gli aggiornamenti.

Siamo al secondo weekend di maggio, il primo veramente pieno di maggio. Dopo l’instabilità di aprile, anche questo mese di tarda primavera continua ad essere caratterizzato da tempo instabile e temperature basse, inferiori alle medie stagionali.

Nel weekend del 7-8 maggio, in cui si celebra la Festa della Mamma, avremo di nuovo tempo instabile o variabile, con piogge e temporali su buona parte d’Italia. Per le belle giornate piene di sole e la prima tintarella al mare dovremo ancora aspettare.

Di seguito, in dettaglio, ecco che tempo dobbiamo aspettarci sull’Italia in questo finesettimana.

Meteo weekend 7-8 maggio: che tempo farà in Italia

Nella seconda parte di questa settimana, l’Italia è stata raggiunta da una nuova perturbazione che da giovedì 5 maggio sta portando piogge e acquazzoni su gran parte del Paese. Piogge tanto necessarie quanto attese al Nord Italia, dopo mesi di siccità.

Nella giornata di venerdì 6 maggio piove praticamente ovunque, salvo qualche zona più asciutta e con schiarite sulle Alpi occidentali e centrali e sulla Sicilia. In giornata le condizioni meteo peggioreranno anche sulla Sicilia. Mentre sul resto d’Italia i fenomeni si attenueranno dal tardo pomeriggio al Centro-Sud e sulle regioni occidentali.

Il maltempo è causato da un vortice di origine afro-mediterranea, spiega 3bmeteo, che per almeno 4 o 5 giorni porterà instabilità sull’Italia. Dunque, avremo un weekend del 7-8 maggio di piogge, rovesci e temporali.

Le previsioni meteo del weekend in dettaglio

Nella giornata di sabato 7 maggio, il tempo al Nord sarà prevalentemente nuvoloso al mattino con piogge soprattutto al Nord-Est e sulle Alpi centro-orientali, con qualche fenomeno isolato sul basso Piemonte. L’instabilità di intensificherà dal pomeriggio, con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in estensione al Veneto e al Friuli. I fenomeni si attenueranno alla sera.

Al Centro sono previste nuvolosità irregolare e piogge sparse sulle regioni peninsulari, sull’Adriatico e sugli Appennini. Mentre le piogge e i rovesci colpiranno la Sardegna dal mattino, in attenuazione verso sera. Sull’Appennino sono previsti temporali, in estensione alla costa tirrenica.

Al Sud, il tempo sarà nuvoloso al mattino, con piogge su Campania interna, Molise, Gargano, in genere dorsale appenninica e sulla Sicilia. Sono attese precipitazioni intense sull’area ionica. Nel pomeriggio l’instabilità continuerà con rovesci e temporali sulle zone interne dell’Appennino. Sono previste piogge forti tra Calabria e Sicilia. I fenomeni si attenueranno in serata. Le temperature scenderanno al Sud, altrove saranno stabili o in aumento. I venti soffieranno tesi o forti. I mari saranno mossi.

Per domenica 8 maggio, il tempo sarà ancora instabile al Nord, con nuvole e pioggia. Le precipitazioni si intensificheranno a metà giornata, anche con temporali in pianura. I fenomeni si attenueranno in serata. Al Centro, dove il cielo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma senza piogge. Prevista qualche pioggia sparsa sulla Sardegna. Nel pomeriggio sono previsti temporali sulle zone interne della Sardegna e sulla dorsale appenninica. Possibile una estensione dei fenomeni fino alle coste del Lazio. Il tempo migliorerà in serata.

Al Sud sarà ancora una domenica instabile, con temporali anche intensi su Calabria e Sicilia. Pioverà su tutte le regioni meridionali peninsulari, soprattutto sugli Appennini, con estensione delle precipitazioni alla costa tirrenica. Le condizioni meteo miglioreranno verso sera, tranne in Sicilia. Le temperature saranno ancora basse al Sud, mentre saranno stabili o in lieve aumento sul resto d’Italia. I venti soffieranno tesi e i mari saranno molto mossi.