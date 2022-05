Madrid: quando andare, dove dormire e come spostarsi in città

Dove, come e quando andare a Madrid. Tutto quello che occorre sapere per organizzare una vacanza perfetta!

Avete intenzione di partire per Madrid e sapete cosa vedere e le attrazioni principali? Siete anche preparatissimi sui piatti tradizionali della capitale spagnola e sapete cosa mangiare in città? Eppure siete ancora indecisi sul quando andare, dove dormire e come visitare le attrazioni principali?

È piuttosto normale, soprattutto dopo questi anni di pandemia in cui abbiamo un po’ perso la grinta e il cipiglio che avevamo prima nel partire senza troppi pensieri. Ora preferiamo che una vacanza sia ben organizzata e, preferibilmente, cada nel periodo dell’anno migliore.

Quando andare a Madrid?

Madrid è una città poliedrica, ricca di movida e attrazioni, ma anche di luoghi di grande rilievo culturale. Basti pensare che proprio qui, al museo Reina Sofia si trova il famoso quadro di Picasso, Guernica. Ma qual è il momento migliore per visitare Madrid? Un po’ come tutte le grandi città, in cui bisogna spesso camminare a piedi per raggiungere i luoghi più importanti, il periodo dell’anno migliore è la primavera o l’autunno. Nello specifico dei mesi vi possiamo consigliare, per esperienza personale, di partire tra:

settembre

ottobre

maggio

giugno

Dove dormire a Madrid?

Scegliere dove dormire a Madrid è relativamente semplice. La città offre una varietà infinita di alberghi, b&b, sistemazioni private tramite AirBnb, ostelli… ci sono opzioni per tutte le necessità e soprattutto per tutte le tasche. L’unico consiglio che ci sentiamo di darvi in questo senso riguarda il luogo. Cercate una sistemazione che abbiamo una fermata della metropolitana vicina, per poter visitare la città in lungo e in largo senza troppi problemi e optate per rimanere nel centro città per una mera questione di comodità.

Qual è la soluzione migliore per visitare la Capitale spagnola?

Per quanto riguarda il come girare Madrid le opzioni sono tante anche in questo caso. Potete scegliere di andare a piedi, oppure di usare la metropolitana. In alternativa ci sono anche tanti autobus hop on hop off che vi permetteranno di godervi la città comodamente seduti senza perdervi praticamente nessuna delle attrazioni principali.

Con queste poche e semplici informazioni vi abbiamo detto le cose più importanti sul dove dormire, quando andare e come visitare Madrid. Il resto spetta a voi e non dimenticate che comunque un po’ di avventura fa sempre bene!