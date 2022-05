Cosa vedere in 3 giorni a Madrid: attrazioni da non perdere ed esperienze alternative

Itinerario di 3 giorni a Madrid: cosa vedere tra le attrazioni classiche e quelle più insolite!

Se state cercando un itinerario di Madrid perfetto per tre giorni di vacanza siete nel posto giusto. Vi racconteremo infatti quali sono le attrazioni da non perdersi assolutamente, ma non ci faremo mancare il gusto di proporvi qualche esperienza alternativa che renda il vostro soggiorno nella capitale spagnola ancora più vero e interessante.

Organizziamo insieme quindi una proposta di itinerario, diviso per mattina, pomeriggio e sera, per strutturare al meglio la vostra vacanza a Madrid e poter tornare a casa con la certezza di aver vissuto veramente questa esperienza di viaggio.

Cosa vedere in tre giorni a Madrid

Abbiamo strutturato per voi lo scheletro di un itinerario di tre giorni a Madrid, con arrivo il sabato e partenza il martedì. Guardando i voli sembra che questi siano infatti i giorni più economici di primavera per comprare un biglietto aereo.

Giorno 1 a Madrid: arrivo e tour tra Plaza Major e Palacio Real

Se arrivate a Madrid in mattinata o nel primo pomeriggio, una volta lasciati i bagagli in albergo o dove avete scelto di alloggiare, iniziate subito con una passeggiata verso Palacio Real e la Cattedrale dell’Almudena. Terminato questa visita tornate verso Plaza Major e lasciatevi travolgere dalla bellezza di questa straordinaria location dedicando un po’ di tempo a scoprirne la storia.

Volendo potete fermarvi qui a cena, ma se volete evitare la calca e la ressa dei turisti vi consigliamo di spostarvi nell’animata Plaza Del Ángel o Plaza de Santa Ana. Leggermente spostato dal caos qui troverete due angoletti di paradiso dove cenare in relax.

Domenica a Madrid: cosa fare il secondo giorno

Il secondo giorno a Madrid, o comunque la domenica, dovete assolutamente andare a visitare il mercato El Rastro aperto appunto solo la domenica, dalle 9 alle 15 nel quartiere La Latina. Troverete una marea di bancarelle con esposto un po’ di tutto: dall’antiquariato ai gadget più assurdi e con tanti prodotti gastronomici. Un consiglio? Non dimenticate di passare da Casa Hernanz un negozio storico che produce le famose scarpe espadrillas da oltre un secolo!

Finito questo tour che probabilmente vi occuperà tutta la mattina spostatevi con la metropolitana all’arena di Las Ventas in Plaza de Toros nel quartiere di Salamanca. Dimenticate per un attimo gli eventuali pregiudizi sulla corrida e godevi questa piazza, la terza più grande del mondo risalente al 1931. Potete decidere di fare un tour con una guida dedicata che vi racconterà la storia e la tradizione dietro alla corrida, oppure vedere l’evento dal vivo. In estate e primavera gli appuntamenti sono tantissimi e hanno un costo piuttosto ridotto.

Finito questo tour tradizionale vi consigliamo di spostarvi per la sera a La Latina, precisamente in Calle de la Cava Baja, una delle vie gastronomiche più importanti di tutto il mondo. Qui non potrete far altro che un tapas tour perché i bar di questa zono sono i veri detentori di questa incredibile arte.

Terzo giorno a Madrid: musei

E dopo tanto buon cibo non potete assolutamente non dedicare una giornata all’arte. Consigliamo di evitare il weekend, per non trovarvi travolti dalla folla e per questo vi suggeriamo di visitare il Museo Reina Sofia e il Muso del Prado il lunedì. Qui potrete veramente godere di alcuni dei quadri degli artisti più famosi del mondo, fra cui l’intramontabile Guernica di Pablo Picasso. E dopo tanta arte, all’ora del tramonto, rilassatevi nel Parque del Retiro che si srotola per 118 ettari e, dal 2021, è considerato Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅱🆈 🆆🅸🅻🅻 🆁🆄🅸🆉 (@bywillruiz)

Questo è il nostro tour di tre giorni a Madrid, se vi dovesse avanzare tempo, magari per comprare qualche souvenir (sapete come è nata questa tradizione di portare i regali a chi resta a casa?) visitate il Mercado De la Paz e, perché no, pranzate anche qui. È uno dei mercati gastronomici più importanti in assoluto!