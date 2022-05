By

La novità da conoscere: finalmente la Nuova Zelanda riapre definitivamente a tutti i turisti internazionali. Le informazioni utili.

Via libera, finalmente, in Nuova Zelanda ai turisti internazionali. Dopo due anni di chiusura, a causa della pandemia, il Paese ha riaperto completamente le proprie frontiere.

Finalmente anche i turisti italiani possono tornare in Nuova Zelanda. Il Paese, uno con le più rigide chiusure anti-Covid, ha riaperto a tutti i viaggiatori internazionali. Almeno a quelli provenienti dai Paesi con visto facilitato (visa-waiver).

La Nuova Zelanda aveva riaperto i propri confini ad aprile ai primi turisti, ma solo a quelli provenienti dall’Australia. Poi dal 1° maggio è arrivata la definitiva riapertura anche ai turisti provenienti da altri Paesi, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Giappone e anche Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Nuova Zelanda riapre definitivamente a tutti i turisti

I viaggiatori internazionali possono tornare in Nuova Zelanda anche per turismo. Finalmente, infatti, sono state riaperte le frontiere anche ai turisti provenienti dall’Europa, dal Nord America e da Paesi come Giappone e Corea del Sud. Ovvero da quei Paesi inseriti nel programma visa-waiver, con visto facilitato. Tra i quali è inclusa anche l’Italia.

Per informazioni aggiornate sulle regole per viaggiare in Nuova Zelenda, rimandiamo al portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/NZL