Sapete qual è la città sullo sfondo della Gioconda?

Un gruppo di scienziati e ricercatori ha individuato qual è la città alle spalle della Monna Lisa, la bellissima donna ritratta da Leonardo nella Gioconda.

Quando guardiamo ad un quadro famoso come la Gioconda, molto probabilmente, tutti ci fermiamo ad osservarne lo sguardo. Cerchiamo di capire se veramente quegli occhi così emblematici ci stanno seguendo, o se è solo una nostra impressione.

Eppure, il quadro famosissimo di Leonardo non è solo la Monna Lisa. Nel dipinto della Gioconda c’è una città sullo sfondo. Qual è?

Cosa c’è dietro la Gioconda di Leonardo Da Vinci?

Siamo certi che leggendo l’incipit avrete aperto Google Immagini per fiondarvi a vedere cosa c’è alle spalle della Gioconda. Ciò che ci si para davanti agli occhi è un paesaggio un po’ tetro, montuoso e tortuoso allo stesso tempo. Con quello che sembra uno specchio d’acqua proprio alle spalle della donna. Ma di che città si tratta?

Qual è la città alle spalle della Monna Lisa?

Secondo recentissimi studi il paesaggio alle spalle della Monna Lisa è una città dell’Emilia Romagna. Non sforzatevi di riconoscere qualche skyline cittadino di oggi perché, ovviamente, è impossibile. E non ci sono nemmeno storici monumenti alle spalle da poter riconoscere. Eppure un gruppo di studiosi dell’Università di Genova e del Museo di Storia Naturale di Piacenza non ci sono dubbi di sorta. Quella città sullo sfondo è Bobbio, un delizioso paesino della Val Trebbia, in Emilia Romagna appunto.

Chi ha scoperto quale luogo fosse stato dipinto da Leonardo dietro alla Gioconda?

La prima ad aver avanzato questa ipotesi è stata la ricercatrice Carla Gori che ha individuato questo paesaggio come la riproduzione fedele di ciò che si vede dal Castello Malaspina Dal Verme situato in città. Teoria, la sua, che nel tempo è diventata sempre più accreditata visto che Leonardo era molto amico di Galeazzo Sanseverino, mecenate ritrato proprio all’interno del castello. Ma senza dimenticare che nella sua dimora milanese il grande pittore coltivava – come emerge dai suoi scritti – la malvasia di candia aromatica, un’erba tipica proprio di questa zona.

Chiaramente, per avere la certezza matematica che la città che si vede dietro alla Gioconda sia Bobbio, dovremmo avere a disposizione una macchina del tempo. Tuttavia gli studi si stanno facendo sempre più specifici ed approfonditi e danno ulteriore credito a questa teoria. Insomma, prossima meta per gli appassionati di arte e di Leonardo è una: Bobbio!