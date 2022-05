L’occasione da non perdere: anticipo d’estate low cost con i voli a 9 euro per Sardegna e Grecia. Tutte le informazioni utili.

Fioccano le offerte di voli low cost per le località di vacanza più belle del Mediterraneo. Continuano ad uscire sempre nuove promozioni per soddisfare la grande voglia di viaggi e spensieratezza dopo le restrizioni di due anni di pandemia. Le offerte sono disponibili anche per partire subito, per un anticipo d’estate nelle mete più calde.

Le occasioni di voli low cost a soli 9 euro sono, infatti, per destinazioni di viaggio del Mediterraneo come la Sardegna, la Grecia e la Croazia, dove l’estate arriva prima. Già a maggio, se il tempo è favorevole, si può prendere il primo sole e provare un primo bagno nelle acque cristalline di isole e coste da favola.

Le offerte di voli scontati, comunque, sono anche per le città e capitali d’Europa, per chi vuole concedersi un citybreak di primavera. Scopriamo in dettaglio le offerte di voli.

Anticipo d’estate low cost: voli a 9 euro per Sardegna e Grecia

A lanciare la promozione di voli low cost a soli 9 euro è Volotea, la compagnia aerea spagnola che periodicamente propone collegamenti aerei a questi prezzi super convenienti.

Se la tariffa scontata è di sola andata, comunque, si trovano facilmente voli allo stesso prezzo di 9 euro anche per il ritorno. Pagare 18 euro un viaggio di andata e ritorno in aereo per una città europea o un’isola greca è un’occasione da non perdere per nulla al mondo.

La nuova promozione di Volotea è per viaggiare a maggio e a giugno. Per una vacanza di anticipo d’estate low cost. Ad essere interessanti sono le destinazioni offerte a soli 9 euro: mete di viaggio in Sardegna e Grecia, soprattutto, ma anche in Croazia e nelle grandi città europee. Per le prime vacanze al mare o la visita alle belle città d’Europa.

In dettaglio, non dovete perdervi i voli low cost a 9 euro sulle seguenti rotte: da Roma Fiumicino a Cagliari e Olbia, da Venezia a Brindisi, da Catania a Tolosa, da Verona a Parigi, da Cagliari a Lione, Strasburgo e Tolosa, da Venezia a Kalamata, Preveza/Lefkada, Mykonos, Skiathos e Spalato, da Bari a Santorini, Preveza/Lefkada, Skiathos e Zante, da Napoli a Cefalonia, Heraklion/Creta, Preveza/Lefkada e Skiathos.

Per ulteriori informazioni: www.volotea.com/it/offerte-voli