È tornato il volo diretto da Milano Malpensa ad Atlanta per l’estate. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Nei collegamenti aerei a lungo raggio, è tornato operativo il volo diretto da Milano Malpensa ad Atlanta, negli Stati Uniti. Il volo è gestito da Delta Air Lines ed è disponibile per la stagione estiva. Un’altra buona notizia sulla ripresa dei viaggi.

Il collegamento diretto, infatti, era stato sospeso per due anni a causa della pandemia di Covid-19. Il volo è decollato nuovamente il 2 maggio. Un ritorno che rappresenta un ulteriore segnale di ritorno alla normalità dopo gli stravolgimenti della pandemia e la forte penalizzazione dei viaggi, soprattutto intercontinentali.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul ritorno del collegamento diretto da Milano Malpensa ad Atlanta della compagnia aerea americana Delta Air Lines.

Vi ricordiamo anche il ritorno dei voli intercontinentali tra Italia e Argentina e Corea del Sud.

Volo diretto da Milano Malpensa ad Atlanta per l’estate

Chi ha in programma di viaggiare questa estate verso gli Stati Uniti meridionali ha l’occasione di prendere il volo diretto da Milano Malpensa ad Atlanta, riattivato per la stagione estiva da Delta Air Lines. La compagna aerea americana, infatti, ha riattivato il collegamento diretto dopo la sospensione di due anni dovuta allo stop ai viaggi per la pandemia.

Il volo è decollato nuovamente in questi giorni, con cinque frequenze a settimana che da giugno diventeranno giornaliere. I passeggeri voleranno a bordo di aeromobili Boeing 767-300.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa parte anche il volo diretto di Delta verso lo scalo di New York JFK. Dal 7 maggio, con la partenza della seconda frequenza per New York, diventeranno tre i voli operati dal vettore da Malpensa. Inoltre, dagli aeroporti di Atlanta e New York partono numerose coincidenze per tutti gli Stati Uniti.

Tra i nuovi servizi offerti da Delta ai suoi passeggeri, anche in partenza da Malpensa, segnaliamo la “Delta Premium Select”, la nuova cabina premium economy con sedili più ampi, maggiore spazio per le gambe e reclinabilità, oltre a poggiatesta e poggiapiedi regolabili e schermi di intrattenimento più grandi.