Sardegna i 5 borghi più belli da vedere assolutamente, all’interno di una terra dalla infinite bellezze in grado di ammaliare i suoi numerosissimi visitatori.

Quando si pensa alla Sardegna, la prima cosa che viene in mente è il suo mare. Giustissimo e imprescindibile. Ma la Sardegna è tanto altro ancora. Ha una natura rigogliosa con posti poco conosciuti e dei borghi incantevoli. In Sardegna ci sono borghi bellissimi che dovete assolutamente vedere soprattutto fuori dall’alta stagione o proprio in pieno agosto per fuggire dalla folla in spiaggia.

La Sardegna è molto di più della celeberrima Costa Smeralda, una delle zone più belle del mondo, dove quelle infinite bellezze naturali sono diventate le mete preferite dai vip di tutto il mondo. Ecco quindi 5 borghi bellissimi da vedere in Sardegna.

In Sardegna vi sono 5 borghi da vedere assolutamente poiché sono angoli di paradiso che non molti conoscono, ma che tutti dovrebbero visitare, ammirare, conoscere. In quei borghi vi è una storia millenaria, fatta di popoli e di generazioni diversi che si sono succeduti nel corso dei secoli. Il mare, la pesca, la storia di un’intera isola, dove poi ognuno di questi borghi ha le sue peculiarità che lo rendono unico tra posti unici. Iniziamo il nostro itinerario alla ricerca dei 5 borghi della Sardegna più belli da vedere. Assolutamente.

Orgosolo

Bosa

Castelsardo

Carloforte

Posada

Orgosolo, il borgo dei murales

Orgosolo, in provincia di Nuoro, è ormai diventata una tappa pressoché obbligatoria in Sardegna, indipendentemente dall’itinerario prescelto. Da quando sul finire degli anni ’60 un gruppo di artisti milanesi ha deciso di ricoprire i muri delle sue caratteristiche stradine con degli splendidi murales a tema politico e sociale, Orgosolo è diventato il Borgo dei Murales.

Fare una passeggiata ad Orgosolo vuol dire entrare in un’atmosfera che ricorda quella di una pinacoteca, però a cielo aperto, dov’è raccontata la sua storia, come la rivoluzione di Pratobello, ma dove c’è spazio per temi sociali e diritti umani. Eccolo il primo dei 5 borghi più belli da vedere assolutamente in Sardegna.

Bosa, il borgo dei colori

Siamo in provincia di Oristano e quando entriamo nel borgo di Bosa ci troviamo dinanzi ad uno spettacolo incredibile. Una gruppo di piccole case colorate che regalano un impatto cromatico emozionante, che rendono pressoché unico questo borgo rispetto agli altri. Un consiglio di natura culinaria, una volta a Bosa non potete evitare di mangiare S’azzada, la tradizionale zuppa di aragosta. Semplicemente squisita.

Castelsardo, il borgo sul mare

La fondazione di Castelsardo, in provincia di Sassari, risale ad oltre mille anni fa e qui il tempo sembra essersi fermato. Il suo meraviglioso borgo, che si affaccia direttamente sul mare, è caratterizzato dalla presenza di un castello cui, tutt’attorno, sorgono un dedalo di strade che s’intrecciano in maniera labirintica. Da assaggiare assolutamente gli spaghetti con i ricci o con l’aragosta, piatto tipico di Castelsardo.

Carloforte, il borgo bianco

Carloforte, della provincia del Sud Sardegna, presenta un’ulteriore differenziazione rispetto agli altri borghi della Sardegna fino a qui analizzati. E’ stata fondata nel ‘700 da alcuni pescatori liguri e l’aspetto delle abitazioni è profondamente diverso rispetto ad altre località. Le sue case sono imbiancate a calce oppure di pietra e danno vita ad un’infinità di sfumature di stili e colori che assicurano al borgo un fascino irresistibile. In cucina poi la tradizione ligure s’incontra con quella sarda ed ecco quindi piatti a base di pesto e tonno.

Posada, panorami mozzafiato

Con Posada ritorniamo in provincia di Nuoro ed è una località che era già abitata durante il periodo del Neolitico. Presenta anch’essa un borgo dall’indubbio fascino poiché dai suoi vicoli si riescono a scorgere angoli incantevoli. Caratteristico il dolce locale denominato S’Aranzada, dalla complessa preparazione, rimasta inalterata da secoli.

Sardegna i 5 borghi più belli da vedere assolutamente vi attendono, per una vacanza in luoghi indimenticabili, fuori dal tempo.