Il castello con tutta la sua magia, il suo fascino, come luogo dove ritornare bambini e ricominciare a sognare. E per cercare il vostro castello non dovete andare lontano, perché il castello delle meraviglie è in Italia.

Se avete voglia di vivere una fiaba o almeno di avere l’impressione di starci dentro c’è un posto in Italia che dovete vedere almeno una volta nella vita.

E’ il luogo magico per eccellenza, che induce al sogno, il più grande. Quello che ti fa sfidare e vincere il cattivo di turno e conquistare la bella donzella intrappolata nella torre più alta. E’ il luogo dove la storia, il mistero trovano la loro sede naturale, un luogo che incute rispetto per la sua imponenza ma che dona gioia per la sua bellezza. E nell’Italia dei Castelli ve ne è uno che si può definire “meraviglioso”: il Castello di Rocchetta Mattei.

Il Castello di Rocchetta Mattei, dove regna il mistero

Quando parliamo del Castello di Rocchetta Mattei ci troviamo nel Comune di Grizzana Morandi, ad un passo da Bologna, nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano. Un castello che per alcuni suoi tratti architettonici e per i diversi stili che lì sembrano trovare una magica armonia, sembrerebbe essere uscito dagli studi della Disney.

Ma per comprendere un po’ meglio quelle che sono le peculiarità di questa meravigliosa magione, sarà necessario illustrare brevemente la figura del suo proprietario, il Conte Cesare Mattei.

Rocchetta Mattei è stata costruita tra il 1850 ed il 1859, e tutta la sua architettura ed i suoi interni sono stati edificati secondo una logica ben precisa. L’intento perseguito dal Conte era quello di creare un luogo dove poter sperimentare dei rimedi alternativi che andassero a sostituire quella che lui definiva l’inutile medicina moderna. A lui si deve infatti l’ideazione del metodo curativo denominato Elettromeopatia, che ancora oggi è praticato in paesi quali l’India ed il Pakistan.

Cosa vedere al Castello Rocchetta Mattei

Il Castello Rocchetta Mattei è stato edificato in stile moresco, secondo i dettami più seguiti nel XIX° secolo. Una volta entrati sembra di trovarsi all’interno di un labirinto, dove si susseguono stanze, corridoi, cortili, torri. Le sale più suggestive da visitare sono: Sala Bianca, Sala Turca, Sala dei Novanta ed infine, per giungere finalmente alla stanza del Conte, si sale per la Scala della Torre per attraversare poi addirittura un ponte levatoio. La tomba del Conte è situata all’interno della bellissima Sala delle Maioliche.

Come arrivare al Castello Rocchetta Mattei

Per chi viene da sud o da Bologna, occorre prendere l’A1 ed uscire a Sasso Marconi per poi immettersi sulla SS64 fino a Riola. Per chi invece proviene da nord o da Firenze, occorre prendere l’A1 direzione Bologna ed uscire a Pian Del Voglio, proseguire fino a Castiglion dei Pepoli e continuare per Camugnano e Riola.

Castello Rocchetta Mattei, tra storia e mistero, una meraviglia tutta da godere, come in una fiaba Disney.