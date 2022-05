Vuoi viaggiare in modo low cost, green e comodissimo? La soluzione è solo una

By

Se siete alla ricerca di un modo low cost e green di spostarsi c’è una soluzione: FlixBus, una flotta di autobus all’avanguardia che per l’estate ha implementato i suoi collegamenti

FlixBus, in vista dell’estate in arrivo ha da poco informato tutti i suoi clienti di nuove opportunità di viaggio all’interno della stessa regione e per raggiungere i principali aeroporti italiani.

L’idea del network di trasporti è quella di fornire un servizio che sia il più capillare possibile, Il tutto al fine di ampliare le possibilità di viaggio dei proprio clienti; tenendo ben presente il fatto che condividere lo stesso autobus è anche occasione di interazione, oltre che di risparmio energetico.

I nuovi collegamenti FlixBus da aprile 2022

Sul sito di FlixBus scopriamo quindi quali sono le nuove linee attive da aprile 2022 che interessano le varie parti d’Italia.

In Lombardia sono nate nuove linee verso Bergamo e Brescia

In Toscana è stato implementato il collegamento tra Prato e Firenze; Pisa e Siena.

In Puglia da Bari ora si raggiungono comodamente Foggia, Lecce, Taranto e Andria

In Campania oggi Napoli è collegata a Salerno, Caserta e Avellino

In Sicilia arrivano i collegamenti tra Palermo, Catania e Messina

E tutti questi spostamenti hanno un prezzo di partenza ridicolo. Il più costoso, se così possiamo dire, è quello da 7,99 euro tra Bari e Lecce mentre Milano Bergamo potete arrivare a pagarlo 3,99 euro!

Chi è e di cosa si occupa FlixBus?

Per chi non lo conoscesse, FlixBus è un operatore di mobilità che connette varie città e regioni d’Italia con la sua flotta di autobus all’avanguardia, green e super connessi. Spesso viene definito come un mix tra start-up tecnologia e azienda di trasporti, ma oggi possiamo dire che è senza subbio una delle rete di autobus intercity più grandi d’Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FlixBus (@flixbus)

I punti di forza sono il comfort, la sicurezza, la facilità di prenotazione, la sostenibilità e la capacità capillare di raggiungere sempre più mete e destinazioni. Inoltre, grazie all’App FlixBus e alla rete intelligente con una gestione dinamica dei prezzi i clienti possono sempre trovare l’offerta migliore.

Avete monitorato se le nuove tratte FlixBus fanno al caso vostro?