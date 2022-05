Festa della Mamma 2022: i bambini viaggiano gratis per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari

Offerta per la Festa della Mamma 2022 con Corsica e Sardinia Ferries: 100% di sconto per i bambini che viaggiano gratis.

Tenetevi forte perché se avete in programma una vacanza con la famiglia dovreste proprio approfittare della promozione di Corsica e Sardinia Ferries per la Festa della Mamma 2022. Uno sconto che non solo rende felici le mamme, ma che permette di risparmiare visto che i bambini fino agli 11 anni viaggiano gratis.

L’offerta di viaggio di Corsica e Sardinia Ferries per la Festa della Mamma 2022 è semplice: prenotando dal 3 al 13 maggio 2022, i bambini fino all’età di 11 anni non pagheranno il biglietto, ma solo tasse e diritti per Corsica, Elba, Sardegna e Baleari fino al 31 dicembre 2022.

Come ottenere lo sconto del 100% per il biglietto di Corsica e Sardinia Ferries

Un vero e proprio 100% di sconto sul biglietto per i bambini che partono con la famiglia a bordo delle navi gialle per una vacanza all’Isola d’Elba, nelle Baleari, oppure in Corsica e in Sardegna. Ovviamente, per poter usufruire di questa promozione ci sono delle condizioni specifiche che sono riportate accuratamente sul sito dell’offerta e sono:

La Promozione non è retroattiva.

Questa offerta è soggetta a specifiche condizioni e disponibilità posti.

In caso di annullamento parziale o totale del viaggio la tariffa non è modificabile e non è rimborsabile

L’offerta è valida solo sei prenota dal 3 al 13 maggio 2022

Disponibile su moltissimi viaggi, fino al 31/12/2022.

Il biglietto acquistato con la promozione della Festa della Mamma deve contenere almeno 1 passeggero adulto e 1 bambino.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e/o sconti

Una volta appurati questi passaggi e controllato che le condizioni di utilizzo siano compatibili con le vostre esigenze non vi resta che prenotare una traversata con Corsica Sardinia Ferries e godervi un viaggio in famiglia tutti insieme per la Festa della Mamma 2022.