La notizia per chi cerca lavoro nel trasporto aereo: Vueling assume in Italia, ecco dove e quando, il recruiting day. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Ottime notizie per tutti coloro che cercano lavoro nel trasporto aereo. Sono uscite nuove interessanti offerte per l’assunzione di assistenti di volo. Un’opportunità da non perdere.

La compagnia aerea low cost spagnola Vueling ha appena lanciato un recruiting day in Italia per la ricerca di personale. Le figure professionali da assumere sono componenti dell’equipaggio di cabina (cabin crew).

Di seguito, tutte le informazioni dettagliate da conoscere e il luogo in Italia dove si svolgerà il recruiting day. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vueling assume in Italia: dove e quando, il recruiting day

Si svolgerà giovedì 5 maggio a Roma, nell’hub di Fiumicino, il recruiting day lanciato dalla compagnia aerea low cost Vueling per la ricerca di personale di cabina. Un’opportunità per tutti coloro che vogliono lavorare nel settore del trasporto aereo o già lavorano nel settore e sono alla ricerca di un cambiamento.

Le assunzioni riguardano personale da assumere per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Firenze.

Per poter partecipare alle selezioni come assistenti di volo per la compagnia Vueling, è necessario avere i seguenti requisiti:

età superiore ai 18 anni;

diploma di scuola superiore o attestato analogo;

inglese fluente, livello B1 (gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come spagnolo e francese);

permesso di lavoro valido per l’Unione europea;

attestato di equipaggio di cabina;

certificato medico EASA Class 2 Cabin Crew;

disponibilità a lavorare nelle sedi di Firenze o Roma;

doti di flessibilità e adattamento;

non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.

La ricerca di assistenti di volo si focalizzerà su figure professionali qualificate, appassionate a questo tipo di lavoro, flessibili, motivate alla qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale.

Se questi requisiti e queste caratteristiche corrispondono al vostro profilo, conviene presentarsi al recruiting day all’aeroporto di Fiumicino, il prossimo giovedì 5 maggio.

Altre informazioni sulle figure professionali ricercate e sui requisiti richiesti sul sito web ufficiale di Vueling: careers.vueling.com/jobs/1736733-cabin-crew