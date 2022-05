Festa della Mamma 2022: state cercando l’idea regalo perfetta? Ci pensa Ryanair con un’offerta per l’8 maggio veramente low cost, ma bellissima

Si sta avvicinando la Festa della Mamma e i dubbi in merito a cosa regalarle sono tantissimi. L’idea regalo perfetta per l’8 maggio 2022 non esiste, direte voi. Ma Ryanair è pronta a smentirvi con una promozione per la Festa della Mamma che vi lascerà senza parole.

Siete pronti a scegliere un viaggio tra oltre 200 destinazioni con un buono regalo Ryanair anche super economico che verrà consegnato direttamente nella sua casella di posta?

In cosa consiste l’offerta Ryanair per la Festa della Mamma 2022?

L’offerta Ryanair per la Festa della Mamma 2022 lascia tutti, come sempre, senza parole. Si può infatti decidere di fare un voucher regalo Ryanair a partire da soli 25 euro. E non pensate che con questa cifra non si possa trovare un viaggio interessante, anzi. Le destinazioni proposte dalla compagnia aerea sono tantissime e praticamente adatte a soddisfare ogni esigenza!

Voucher Ryanair per l’8 maggio: come si realizza

Ryanair infatti è pronto per ogni festività e, nella pagina iniziale di personalizzazione del voucher regalo potrete scegliere per quale ricorrenza vi serve. Una volta selezionato Festa della Mamma 2022 si sceglie l’importo e si scrive il messaggio che volete far arrivare. Proseguendo nella creazione del regalo si entra nella compilazione dei dati anagrafici.

A cosa prestare attenzione al momento dell’acquisto?

In questo caso dovete stare attenti e ricordarvi assolutamente alcuni punti fondamentali:

Il nome del passeggero deve coincidere con quello indicato sul suo passaporto, altrimenti potrebbe non essere valido il regalo al momento della prenotazione.

Il voucher regalo Ryanair per la festa della Mamma puó essere sfruttato dal beneficiario per aggiungere ulteriori passeggeri alla sua prenotazione.

Ci possono volere fino a 12 ore per far ricevere il regalo alla mamma. Ryanair porta le mani avanti e vista la grande quantità di prenotazioni e i possibili ritardi da parte del gestore di posta elettronica l’e-mail del voucher regalo Ryanair per la Festa della Mamma potrebbe arrivare fino a 12 ore dopo l’acquisto.

Una volta portato a termine il pagamento non vi resta che godervi l’espressione di gioia sul volto della mamma che riceverà questo regalo Ryanair per la Festa della Mamma, un’offerta pazzesca per voi che fate il regalo, ma super emozionante soprattutto per chi lo riceve. Siamo pronti a un’avventura in famiglia?