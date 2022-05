La Porta del Paradiso esiste e si trova in Italia. Quando davvero il nome lascia intendere tutto.

Pensandoci bene La Porta del Paradiso non avrebbe potuto trovarsi in altro luogo se non a Firenze, la città di Dante Alighieri, colui che ha descritto il Paradiso come nessun altro. Se si pensa poi che il nome dato alla porta è derivato da un giudizio di Michelangelo, si può ben comprendere che siamo di fronte ad una meraviglia dell’arte.

Da parte nostra cercheremo di darvi qualche informazione in più, ma solo per far nascere in voi il desiderio di vederla dal vivo.

La Porta del Paradiso esiste, è in Italia ed è è meravigliosa

Siamo a Firenze, la città dove hanno vissuto e creato i più grandi artisti della storia dell’Arte. La città di Lorenzo il Magnifico e di altri mecenati che grazie alla loro sensibilità e passione nei confronti del “bello”, ci fanno oggi godere di tesori di inaudita bellezza.

A Firenze ci sono tantissime cose da vedere dal Duomo a Santa Maria Novella, da Ponte Vecchio a Palazzo Strozzi e ovviamente la Galleria degli Uffizi. E in un giro a Firenze non perdetevi la bellezza de la Porta del Paradiso.

La Porta del Paradiso è la porta collocata ad est del Battistero di Firenze, situata esattamente davanti al Duomo di Santa Maria del Fiore. E la sua storia è tutta da raccontare. Era infatti il 1424 quando il grande Lorenzo Ghiberti terminò la porta Nord. Il risultato fu talmente straordinario che dopo nemmeno un anno la Corporazione dell’Arte dei Mercanti gli commissionò un’altra porta, quella che sarebbe poi passata alla storia come la Porta del Paradiso.

Perché si chiama Porta del Paradiso?

Secondo quanto raccontato dal Vasari, il nome deriverebbe da un giudizio, di chiaro apprezzamento, da parte Michelangelo che, vedendo quella porta, esclamò : “elle son tanto belle che starebbon bene alle porte del Paradiso”. Il lavoro del Ghiberti per la realizzazione della porta durò la bellezza di 27 anni ed alla fine il risultato fu talmente straordinario che si decise di spostare la porta Nord e di lasciare a questa il posto d’onore, ovvero quello rivolto verso il Duomo di Santa Maria del Fiore.

E’ indubbiamente uno dei capolavori più importanti dell’intero Rinascimento. Un’opera maestosa che ha visto il diretto intervento di altri grandi artisti quali Donatello e Luca della Robbia. La Porta del Paradiso è composta da dieci grandi quadri dove sono raffigurati altrettanti episodi dell’Antico Testamento, partendo proprio dalla Genesi. La porta ha dimensioni imponenti, essendo alta oltre 5 metri e larga 3, con un peso che supera le 8 tonnellate. E quando si apre sembra davvero di entrare in Paradiso.