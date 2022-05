Le previsioni meteo per il mese di maggio. Temperature, pioggia e quando arriva il caldo africano

Maggio è il mese che ci porta nell’estate e sin da quando inizia ci aspettiamo le prime giornate caldissime, di andare al mare e mettiamo definitivamente via piumini e ombrelli. Ma quest’anno forse dovremmo attende un po’ a farlo. Già perché secondo le previsioni meteo di maggio 2022 l’inizio del mese sarà ben poco estivo. Ma non temete in questo mese avremo anche la prima ondata di caldo africano. Insomma non ci faremo mancare nulla.

Maggio 2022 ci traghetterà dalla primavera con tutta la sua vulnerabilità all’estate. E avremo un giorno che segnerà la svolta, il passaggio. Dunque i piumini li metterete via entro la fine del mese e preparate i costumi.

Meteo maggio 2022: previsioni e temperature

Se pensavate a un maggio tutto sole e caldo toglietevelo dalla testa. Perché a dispetto delle aspettative questo maggio inizierà sotto tutt’altro auspici. Nel Mediterraneo è presente infatti un vortice ciclonico che porterà nel corso della prima settimana del mese precipitazioni e instabilità. Da giovedì 5 maggio il maltempo diventerà protagonista sull’Italia soprattutto al Cento Nord e durerà per tutto il weekend. Anche dal punto di vista delle temperature non aspettatevi nulla, anzi ci saranno anche importanti abbassamenti termici.

E dunque quando arriva il caldo a maggio 2022?

Le previsioni indicano una data in cui arriverà l’anticiclone africano e che farà schizzare in alto le temperature. Addrittura i termometri si alzeranno più del previsto. Intonro al 13/14 maggio arriverà sul nosto Paese l’Alta Pressione dal Subsahara che porterà le temperature più alte di 7/8 rispetto alla media del periodo. Così al Sud Italia, soprattutto su Sicilia e Sardegna, i valori arriveranno addirittura a 32 gradi. Qualcosa in meno sul resto del Paese ma comunque intorno ai 28 gradi.

Se dunque da metà maggio arriverà l’estate sull’Italia non finiranno i temporali. Infatti la massa d’aria bollente si scontrerà con le correnti fresche in discesa dal Nord Europa dando origine a precipitazioni intense e perfino grandinate.

Ma sarà solo una situazione passeggerà poi tornerà il sole, le temperature torneranno su valori più in linea con il periodo. Ma saremo ormai con un piede in estate e i piumini potete davvero metterli via.