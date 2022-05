Siete alla ricerca della località in grado di offrirvi una chicca che non trovereste altrove, qualcosa di molto particolare come, ad esempio, la strada più stretta d’Italia? Allora dovrete orientarvi verso l’Abruzzo perché la vostra meta può essere una soltanto: Civitella del Tronto.

L’Italia piena di antichi borghi medievali e città rinascimentali è un susseguirsi di vicoli e stradine. Alcuni di questi sono bellissimi e ci regalano magari panorami spettacolari, altri sono loro stessi uno spettacolo unico al mondo. Come la strada più stretta d’Italia dove ci possono passare solo persone molte magre: già perché misura appena 40 centimetri! Possibile? Sì!

Ci troviamo in Abruzzo, una regione in grado di offrire, in ogni circostanza, qualcosa che non t’aspetti. Come le sue bellezze naturali, a cominciare da quelle splendide montagne, che prima ci fanno solleticare il cielo e poi ci lanciano giù in picchiata fino a farci tuffare su spicchi di mare dal colore cristallino. Ma l’Abruzzo sa anche regalarci dei luoghi unici dove la curiosità e la storia riescono a miscelarsi straordinariamente.

Civitella del Tronto: La Ruetta d’Italia, ma non solo

È l’esempio della Ruetta d’Italia, una piccola strada come ne possiamo trovare tante visitando i mille borghi che l’Italia ci offre. Ma questa ha qualcosa di più e di diverso. E’ la via più stretta presente nel nostro paese e si trova all’interno del comune di Civitella del Tronto, abitato da quasi 5000 persone, in provincia di Teramo.

Posizionata a nord dell’Abruzzo, Civitella del Tronto è vicina al confine con le Marche ed è, innanzitutto, uno dei borghi più belli, visitati e caratteristici della nostra penisola. Una località “fortificata” da secoli di storia.

La Ruetta d’Italia, i 40 centimetri più unici al mondo

All’interno di Civitella del Tronto è infatti presente una fortezza medievale che ci introduce alla visita della via più stretta d’Italia. Infatti è proprio all’interno della fortezza che si trova la cosiddetta Ruetta, ovvero il vicolo più stretto presente in Italia, largo soltanto 40 centimetri. Ma non solo d’Italia è infatti considerato il vicolo più stretto del mondo.

Questa esigua misura la Ruetta la mantiene soltanto per mezzo metro, ma tanto è bastevole per farle ottenere questo prestigioso record. Superato il fatidico mezzo metro iniziale la Ruetta infatti inizia ad allargarsi, raggiungendo una larghezza pari a 66 centimetri. Il cartello posto all’ingresso che recita: ruetta d’Italia la via più stretta, è lì quasi a sancire ufficialmente questa sua unicità.

Perché la Ruetta è così stretta

Durante il Medioevo nella città che contenevano al loro interno delle fortificazioni per scopo difensivo, la progettazione e la realizzazione di vie strettissime era pressoché una consuetudine. Questo perché avrebbe reso più difficile l’accesso all’esercito nemico e, oltretutto, potevano essere dei luoghi semi nascosti dove tendere agguati agli invasori chiudendo loro tutti i varchi.

Se quindi decidete di visitare l’Abruzzo, qualsiasi sia la vostra meta primaria, montagna, mare o lago, prendetevi del tempo per passare a Civitella del Tronto. Basteranno soltanto pochi minuti per conoscere la Ruetta d’Italia, un’autentica attrazione turistica, segnalata dai più importanti siti internazionali legati al settore del turismo, che ogni anno richiama nella piccola località abruzzese visitatori da tutti gli angoli del mondo.

La Ruetta di Civitella del Tronto, una via con una storia ed un fascino inversamente proporzionali alla sua larghezza.