Un volo low cost diretto da Newcastle a Verona, la novità

In arrivo un nuovo volo low cost diretto da Newcastle a Verona, la novità da conoscere.

Una buona notizia per tutti coloro che viaggiano tra l’Inghilterra e l’Italia, in particolare tra le zone nord dei due Paesi. Arriverà un nuovo volo diretto e low cost tra Newcastle e Verona.

Il nuovo volo sarà attivato per l’estate ma non la prossima, quella del 2023. Si tratta comunque di una notizia interessante che amplia i collegamenti aerei tra due città importanti, frequentati da molti turisti.

Per gli inglesi sarà un’ulteriore occasione per raggiungere l’Italia e in particolare la bella città di Romeo e Giulietta. Per i veronesi e tutti gli italiani del Nord, invece, sarà l’opportunità per conoscere la città del Nord-Est dell’Inghilterra, il cui nome completo è Newcastle upon Tyne, dal nome del fiume su cui sorge, ed è vicina al confine con la Scozia. Fondata in epoca romana, Newcastle è stata una fortezza medievale, poi un importante cantiere navale e centro manifatturiero. Oggi è rinomata come città universitaria e sede della prestigiosa squadra di calcio Newcastle United Football Club.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo collegamento e la compagnia aerea che lo attiverà.

Nuovo volo low cost diretto da Newcastle a Verona

Il nuovo volo diretto da Newcastle a Verona, che partirà nell’estate del 2023, sarà attivato dalla compagnia aerea britannica Jet2.com. Sarà un collegamento estivo e low cost, operativo dal 10 maggio alla fine di settembre 2023.

Il volo avrà una frequenza settimanale, il mercoledì, nel periodo in cui sarà operativo. Come riporta TTG Italia.

Con la nuova rotta per Verona, la compagnia Jet2.com collegherà 34 destinazioni nel suo programma di voli per l’estate 2023. Un’offerta in crescita.

La compagnia aerea britannica aveva già notevolmente ampliato il suo newtwork di voli per l’estate 2022, con tanti collegamenti verso le principali mete di vacanza in Europa e nel Mediterraneo.

La prossima estate, partiranno dall’aeroporto di Newcastle fino a 125 voli a settimana, nel periodo di massimo traffico.

Ricordiamo anche che Jet2.com era stata tra le prime compagnie aeree del Regno Unito a togliere l’obbligo di mascherina a bordo dei suoi voli.