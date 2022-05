Le città in cui si guadagna di più in assoluto: una di queste è anche vicina

Se state pensando di trasferirvi, probabilmente vi interesserà conoscere quali sono le città in cui si guadagna di più in assoluto.

Si fa presto ad immaginare nuovi scenari dove mettere radici, è capitato a tutti di avere voglia di fare le valigie e ricominciare da capo altrove. Se da una parte abbiamo visto i Paesi più tranquilli dove trasferirci, c’è un altro aspetto che sicuramente ha un grosso peso in tal senso: il reddito. Scopriamo insieme quali sono le città in cui si guadagna di più.

È un richiamo romantico immaginare alla città in cui trasferirci immaginando solo la sua bellezza estetica, purtroppo dobbiamo essere anche pratici e capire dove conviene a livello remunerativo.

Le città in cui si guadagna meglio nel mondo

Quante volte abbiamo fantasticato di trasferirci in città incredibili? Magari più pulite, più sicure o solamente dove immaginiamo che la qualità della vita sia superiore. Vediamo a conti fatti dove converrebbe ricominciare da capo.

San Francisco

Zurigo

New York

San Francisco: la città in cui si guadagna di più in assoluto

La prima città in assoluto dove si guadagna di più è la scintillante San Francisco, la città californiana è ricca non solo di offerte culturali, scenari incredibili ma anche una qualità della vita davvero alta. Lo stipendio medio di San Francisco è di 6048 euro mensili, per i lavoratori che li guadagnano rimangono al netto di tutte le spese come affitto, bollette ecc, 4300 euro ogni mese.

Zurigo: la seconda città è anche molto vicina all’Italia

Al secondo posto troviamo una città che è anche geograficamente molto vicina: Zurigo. In media in questa città abbiamo 5464 euro al mese. Un buonissimo stipendio, considerando che al netto, tolte le spese, quello che rimane è simile alla città californiana: con 4200 euro mensili circa.

New York: l’America sbaraglia la classifica

Scendiamo alla terza posizione con un altra città americana: New York, con un reddito mensile di 4612 dollari medi mensili, che corrispondono a 4351 euro. L’America in generale in questa classifica primeggia, infatti abbiamo anche come anche alla quarta e alla quinta posizione altre città americane. Boston con 3967 euro di stipendio medio e Chicago con 3758 euro mensili.

Trasferirsi in un’altra città non è una decisione che può essere presa su due piedi, è importante studiare la destinazione e tutto quello che ci può offrire, incluso il guadagno. In tal senso le città dove si guadagna di più danno dei suggerimenti molto chiari.