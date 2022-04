Le novità sulle regole per i viaggi in Malesia: niente più tampone per i turisti vaccinati. Tutte le informazioni utili.

Continua l’allentamento o la cancellazione delle misure sanitarie di sicurezza anti-Covid, per favorire l’arrivo dei turisti internazionali. Le ultime novità arrivano dalla Malesia.

Il Paese del Sud-Est asiatico ha deciso di eliminare tutte le restrizioni per i turisti vaccinati. Una notizia che sarà sicuramente apprezzata da tutti coloro che stanno programmando un viaggio in Malesia.

Le nuove regole di viaggio entreranno in vigore dal prossimo 1° maggio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi segnaliamo la nostra guida della Malesia, con tutte le informazioni di viaggio utili per la visita a questo splendido Paese.

Viaggi in Malesia: niente più tampone per i turisti vaccinati

La Malesia ha riaperto completamente i suoi confini ai turisti internazionali lo scorso 1° aprile, dopo oltre due anni tra chiusure e forti limitazioni ai viaggi a causa della pandemia.

Ora, a buona notizia è la rimozione delle ultime restrizioni di viaggio per i turisti vaccinati e quelli guariti dal Covid-19 di recente.

A partire dal 1° maggio, per i viaggiatori completamente vaccinati non saranno più obbligatori il tampone molecolare prima della partenza e quello antigenico all’arrivo. La stessa regola si applicherà anche ai viaggiatori guariti dal Covid-19, che si sono contagiati entro un periodo compreso tra i 6 e i 60 giorni prima della partenza. Così come ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni di età, inclusi. Come riporta Travel Quotidiano.

Finora, invece, per entrare in Malesia era richiesto, a tutti i viaggiatori, di effettuare un tampone molecolare PCR entro due giorni prima della partenza e un tampone antigenico RTK entro 24 ore dall’arrivo nel Paese. L’obbligo dei due test resterà per i viaggiatori non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale, insieme all’obbligo di quarantena di 5 giorni dall’ingresso nel Paese.

Le altre regole

Altre importanti novità, poi, favoriranno i viaggi in Malesia. Una è la cancellazione dell’assicurazione sanitaria di viaggio, con copertura di spese per Covid, come requisito di ingresso nel Paese per gli stranieri. Anche se consigliamo sempre di stipularla, per evitare inconvenienti.

L’altra è l’eliminazione dell’obbligo di check-in tramite l’app di tracciamento MySejahtera. Infine, anche le persone non completamente vaccinate potranno entrare nei locali pubblici.

In Malesia, è ancora obbligatorio l’utilizzo delle mascherine protettive negli spazi chiusi, come i centri commerciali e i mezzi di trasporto pubblico. Mentre, all’aperto le mascherine sono raccomandate, in particolare nei luoghi affollati e di assembramento.

Per restare sempre aggiornati sulle regole di viaggio per la Malesia, rimandiamo alla scheda del Paese sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/MYS

Vi ricordiamo anche la nostra guida alle 10 spiagge più belle della Malesia.