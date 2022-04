Le novità su Francesco Renga che tutti i fan dovrebbero sapere: si prospetta un’estate di musica e di concerti. Arriva il tour Estate 2022: date e biglietti.

Si preannuncia un’estate ricca di concerti e di ritorno alla normalità dopo questi anni di pandemia. Il fermento musicale è tantissimo e la voglia di tornare a cantare a squarciagola le canzoni dei propri artisti preferiti è incontenibile. In questo panorama è arrivata una news da Francesco Renga che ha emozionato tutti i fan.

Nei mesi estivi in arrivo, in Italia, troveremo Francesco Renga in concerto con il suo nuovo tour “Estate 2022” e i biglietti si possono già acquistare in prevendita! Insomma, non c’è tempo da perdere.

Il tour Estate 2022 di Francesco Renga

Francesco Renga torna finalmente live a partire dal mese di luglio con il suo tour intitolato “Estate 2022”. Dopo due anni e tantissime false speranze in merito alla ripartenza dei concerti e degli eventi live, ora ci siamo: l’estate è pronta a sbocciare in tutta la sua bellezza e soprattutto a regalarci di nuovo tanti spettacoli musicali proprio come quelli di Francesco Renga.

Francesco Renga: le date confermate dei concerti in Italia

Ora che sappiamo che c’è un tour, la seconda cosa importante da scoprire sono le date confermate dei suoi concerti. Ecco il calendario aggiornato:

19 luglio Ferrara – Ferrara Summer Festival,

23 luglio Bari

24 luglio Vico del Gargano, Foggia

28 luglio Grosseto – Festival Le Crociere

29 luglio Venezia – Summer Festival

16 agosto Crotone

17 agosto Cosenza

Se una di queste date fa per voi sappiate che per comprare un biglietto del concerto di Francesco Renga i ticket sono già disponibili nei circuiti di vendita autorizzati. Questa news su Francesco Renga è abbastanza da urlo non vi pare? Siete pronti a cantare tutte le sue hit e le canzoni più belle della sua discografia?