By

Stasera, 28 aprile, Pechino Express riparte con le coppie rimaste in gara e l’ultima tappa in Giordania prima di approdare negli Emirati Arabi. Scopriamo le anticipazioni.

Si avvicina la finalissima di Pechino Express, ma per questa sera, giovedì 28 aprile 2022, ci aspettano ancora tante emozioni. I concorrenti del reality di viaggio si sfideranno infatti per 287 chilometri in Giordania, prima di arrivare negli Emirati Arabi, ultimo Paese, di questa lunga gara.

Ma quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera di Pechino Express 2022? Chi sarà eliminato e chi invece approderà all’ultimo step della competizione? Le coppie rimaste in gara sono ormai poche: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia. Solo una coppia sarà la vincitrice.

Anticipazioni Pechino Express, puntata 28 aprile 2022

La tappa di Pechino Express di questa sera vedrà i concorrenti rimasti in gara partire da Petra e raggiungere la meravigliosa roccaforte di Kerak. Un interno labirintico che si snoda su ben sette livelli. Già solo la descrizione fa capire che qualsiasi cosa debbano fare qui i concorrenti non sarà facile e noi, grazie alle anticipazioni, sappiamo che in questa cornice si svolgerà un’importantissima prova vantaggio.

Dopo questo step si procede verso Amman, la Capitale, ma non mancheranno tante altre prove per andare alla scoperta di luoghi, tradizioni e cultura locale. Cibi particolarissimi compresi! Una volta arrivati a destinazione si scoprirà la classifica e, se la busta nera sarà eliminatoria, almeno una coppia sarà eliminata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Chi vincerà Pechino Express? Le coppie più amate e le più odiate

I rumors che si respirano sul web in merito all’indice di gradimento delle coppie sono piuttosto chiari. Il popolo di internet non sembra amare particolarmente la coppia Italia-Brasile, nonostante siano – a oggi – tra le concorrenti più forti. Amatissime invece Mamma e Figlia e gli Indipendenti. Chi trionferà alla fine a Pechino Express? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora un po’!