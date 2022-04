Curare lo stress in modo naturale è possibile e per riuscirci diversi studi consigliano che basta poco, ossia camminare un pochino tutti i giorni, meglio se in mezzo alla natura.

Una delle piaghe della nostra era, senza dubbio, è lo stress. Sembra che questa condizione coinvolga – e soprattutto travolga – tutta la nostra esistenza. Eppure, per sconfiggere l’ansia, bastano delle piccole accortezze o dei piccoli esercizi. Uno di questi è semplice: camminare.

Diversi studi hanno ormai confermato che le patologie da stress e i relativi sintomi fanno parte della quotidianità di moltissime persone. Viviamo in una realtà che ci fa correre, siamo costantemente sotto pressione in ufficio, a lavoro e a casa. Solo chi riesce ad affrontare le cose con il giusto equilibrio e il giusto mood riesce quindi a sfuggire a questa odiosa situazione. La maggior parte di noi però sta pagando le conseguenze dello stress prolungato sulla propria pelle. Come fare allora per eliminare lo stress in modo naturale?

Cosa devo fare per curare lo stress quotidiano?

Si cercano integratori contro lo stress, si controlla spasmodicamente online quali sono i sintomi di un collasso dovuto proprio a questa infiammazione e condizione. Sapete qual è il risultato di tutto questo? Che ci sentiamo ancora di più agitati e nervosi. Fortunatamente però, eliminare lo stress in modo naturale è possibile e basta camminare, anche poco, ma con costanza tutti i giorni sembra essere la pillola magica per migliorare la qualità della nostra esistenza dicendo addio alle ansie.

I risultati dello studio: eliminare lo stress in modo naturale si fa camminando

A confermare questa teoria sono diversi studi, compreso uno americano svolto da diverse università. Prendendo in analisi la vita di circa un migliaio di persone, coloro che hanno camminato circa 200 minuti ogni settimana, sono risultate essere meno stressate e nettamente più rilassate di chi invece non faceva questa attività sportiva.

L’articolo che ha spiegato a fondo i benefici della camminata per combattere lo stress si trova sull’American Journal of Preventive Medicine e, proprio qui, leggiamo come dopo la camminata leggera, ma costante, i partecipanti allo studio abbiano trovato miglioramenti non solo emotivi, ma in ambito psicofisico generale. Coloro che, in più, hanno camminato nella natura, sono risultati essere molto più rilassati degli altri.

Questa pratica per curare lo stress diventa quindi perfetta anche in vacanza. Anzi, proprio camminando in un trekking in montagna, oppure andando alla scoperta di una città, si potrebbe iniziare ad immagazzinare questa bellissima abitudine.