Chi è e dove si trova il guru da cui è andato Will Smith? La drastica decisione

Will Smith è stato paparazzato all’aeroporto di Mumbai in India. Dopo l’episodio dello schiaffo a Chris Rock dove ha deciso di ritirarsi?

Will Smith, dopo quasi un mese dal terribile episodio che lo ha visto schiaffeggiare Chris Rock in diretta durante la cerimonia degli Oscar, torna a farsi vedere al pubblico. L’attore è stato infatti paparazzato all’aeroporto di Mumbai, in India.

Da chi sta andando Will Smith? Cosa ci fa in India? La risposta sembra essere piuttosto semplice anche se non ci sono conferme. Sembra proprio che l’attore diventato famoso con la serie Il Principe di Bel-Air, sta raggiungendo l’ashram di Sadhguru, nel sud dell’India.

Cosa è successo la notte degli Oscar a Will Smith

La vita di Will Smith ha subito un tracollo incredibile, dall’oggi al domani. Dalla notte degli Oscar, quando l’attore vincitore della famigerata statuetta per King Richard – Una Famiglia Vincente, a oggi le cose sono cambiate. Quella sera Will Smith ha tirato uno schiaffo in diretta mondiale a Chris Rock, colpevole di aver fatto una battuta di – oggettivo – pessimo gusto sui capelli corti di Jada, la moglie dell’attore. La donna, soffrendo di alopecia, ha preferito rasarsi e davanti a quella battuta molto poco educata, Will Smith ha reagito in modo violento e sbagliato, alzandosi e tirando uno schiaffo a Rock.



Il video dello schiaffo di will smith a chris rock

Quali sono state le conseguenze dello schiaffo a Chris Rock?

Per Will Smith, dopo lo schiaffo a Chris Rock, le cose sono cambiate completamente. Escluso per dieci anni dagli Oscar, film cancellati, produzioni sparite, ruoli attoriali persi… Ma anche personalmente, oltre al pentimento immediato per il violento gesto, sembra che sua moglie Jada Pinkett, non sia stata per niente contenta della “difesa” di Will Smith e ora il loro matrimonio sarebbe in procinto di distruggersi per sempre.

Dove sta andando Will Smith?

Ora, dopo tutta questa shitstorm – giusta o meno – Will Smith è stato paparazzato a Mumbai, in India. Pare che i fotografi siano stati chiamati appositamente, ma questo poco importa ai fini della nostra curiosità. Ossia, perché l’attore di Man In Black, è in questo luogo? Secondo qualche spoiler arrivato dalla moglie Jada, Will sta raggiungendo l’ashram di Sadhguru per un “profondo processo di guarigione”.

Chi è Sadhguru e dove si trova il suo ashram

Abbiamo raccontato tutto su Sadhguru in un articolo approfondito, ma se ve lo foste perso vi ricordiamo prima di tutto che il suo nome vero è Jaggi Vasudev. Al centro della sua filosofia e del suo insegnamento c’è lo yoga come strumento per migliorarsi e per iniziare un percorso di trasformazione e miglioramento del proprio io. Sadhguru ha girato il mondo in sella alla sua moto, dispensa corsi e consigli anche online su Youtube e negli anni ha fondato la sua Isha Foundation. Tra i tanti che lo seguono troviamo Fabio Volo, Robbie Williams e tanti altri, fra cui, appunto Will Smith.



Uno dei video della filosofia spirituale di sadhguru

Oggi Will Smith si trova quindi, molto probabilmente, in India da Sadhguru. Una scelta interessante e che può anche essere di esempio per tutti.