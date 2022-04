State per prenotare un volo Ryanair per due persone per partire in coppia a maggio 2022? Come sempre la compagnia è pronta a regalarvi una promozione pazzesca, che però scade questa sera a mezzanotte.

Offerte low cost per un biglietto aereo in questo periodo storico ce ne sono tantissime. Le compagnie più economiche si danno battaglia su questo settore e Ryanair, fra tutte, è una di quelle realtà che offre sempre sconti e promozioni da capogiro.

La primavera del resto è uno dei momenti migliori per partire in vacanza e le offerte Ryanair low cost per questo periodo sono moltissime. Certo, hanno una durata irrisoria e si può sfruttare la promozione solo per 24 ore – come in questo caso – ma non per questo dobbiamo lasciarci scappare questa offerta per volare a maggio 2022 di Ryanair che vi permette di acquistare due biglietti e il secondo pagarlo la metà.

Offerta Ryanair per volare a maggio 2022: il secondo volo lo paghi la metà

Nel programma dei voli estivi Ryanair compaiono tante destinazioni interessanti e raggiungibili a prezzi super convenienti. Ma non bisogna aspettare l’alta stagione per partire: la promozione Ryanair per partire a maggio 2022 è super interessante e dura fino alla mezzanotte del 27 aprile 2022. Lo slogan è chiaro: acquista un volo, ne avrai un altro a metà prezzo.

Attenzione però, questa offerta vale quando si acquistano due biglietti perché si parte in coppia! Ricordate poi che, come leggiamo sul sito ufficiale di Ryanair, per usufruire di questo sconto dovrete prenotare entro il 27/04/22 per viaggiare dal 01/05/22 al 31/05/22. Altro elemento da ricordare è che, ovviamente, tutte le tariffe scontate sono soggette a disponibilità, quindi potreste non trovare più l’offerta valida in determinati giorni o in determinate fasce orarie per via di un boom di prenotazioni.

Ora che vi abbiamo fornito tutte le info necessarie per approfittare di questa promo Ryanair per maggio 2022 non vi resta che prenotare e scegliere quale destinazione fa per voi.